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Classificação F1: Antonelli vence GP da Itália e Leclerc abandona após acidente; veja vídeo

Corrida teve bandeira vermelha, disputa entre Mercedes e recuperação de Antonelli

Antonelli superou Russell nas voltas finais para vencer diante da torcida italiana (Sam Bagnall/Getty Images)

Antonelli superou Russell nas voltas finais para vencer diante da torcida italiana (Sam Bagnall/Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 12h25.

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Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu o GP da Itália de Fórmula 1 neste domingo, 6, após largar na 19ª posição. 

A vitória piloto encerrou um jejum de 60 anos sem um piloto italiano vencer o GP da Itália. A última havia sido de Ludovico Scarfiotti, em 1966. 

Com isso, Andrea Kimi Antonelli se tornou o mais jovem vencedor da história do GP de Monza, aos 20 anos.

A corrida também teve o abandono de Charles Leclerc, da Ferrari, que bateu quando ocupava a quarta posição. O acidente provocou bandeira vermelha e interrompeu a prova por mais de 30 minutos.

Classificação da F1 no GP da Itália

Antonelli ganhou posições desde as primeiras voltas do GP de Monza e chegou ao sexto lugar após a relargada.

O piloto da Mercedes assumiu a liderança na 18ª volta e passou a disputar a vitória com George Russell. Nas voltas finais, Antonelli derrapou na volta 49, mas ultrapassou Russell na volta 50 e garantiu a vitória em Monza.

O que aconteceu com Leclerc no GP da Itália?

Leclerc abandonou a corrida de hoje depois de escapar na Parabolica e atingir a proteção do circuito.

Antes da batida, ele ocupava o quarto lugar e havia disputado posição com Lewis Hamilton nas primeiras curvas.

Hamilton reclamou pelo rádio que Leclerc o havia empurrado para fora da pista.

Como foi o GP da Itália?

Pierre Gasly começou na liderança, mas George Russell assumiu a ponta ainda na primeira volta.

Antonelli avançou no pelotão, enquanto Gabriel Bortoleto caiu para a 18ª posição após uma largada ruim. Depois da interrupção causada pelo acidente de Leclerc, Russell e Gasly mantiveram as duas primeiras posições na relargada.

Max Verstappen também avançou e chegou à vice-liderança, enquanto Antonelli seguiu sua recuperação até assumir a ponta.

Antes dessa corrida, o GP da Holanda, realizado em Zandvoort, imediatamente antes da etapa da Itália, foi vencido por Lando Norris.

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