Doença de Fabry: Anvisa aprova novo medicamento para tratamento no Brasil

RESUMO ＋ A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta terça-feira, 6, o Elfabrio para o tratamento de adultos com doença de Fabry por terapia de reposição enzimática de longa duração. Segundo a Anvisa, o medicamento ajuda a eliminar substâncias acumuladas e busca prevenir complicações cardíacas e renais.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta terça-feira, 6, um novo medicamento destinado ao tratamento da doença de Fabry.

Comercializado como Elfabrio, o fármaco alfapegunigalsidase é indicado para pacientes adultos submetidos à terapia de reposição enzimática (TRE) de longa duração.

O que é a doença de Fabry?

Elfabrio: fármaco alfapegunigalsidase acaba de ser aprovado pela Anvisa. (Divulgação)

De origem genética, a doença de Fabry é uma condição lisossômica rara associada à deficiência da enzima α-galactosidase A. A redução da atividade dessa enzima provoca o acúmulo de globotriaosilceramida (Gb3) em diferentes tecidos e órgãos do organismo.

A doença pode afetar diferentes sistemas do corpo. Entre suas manifestações estão insuficiência renal, alterações cardíacas, doença cerebrovascular, neuropatia periférica, perdas sensoriais e auditivas, além de angioqueratomas, lesões características que aparecem na pele. Também podem ocorrer distúrbios gastrointestinais, como diarreia e dor abdominal.

Segundo a Anvisa, o Elfabrio atua como substituto de longa duração da enzima que apresenta deficiência nos pacientes. O medicamento auxilia na quebra e eliminação das substâncias acumuladas e tem como objetivo prevenir a progressão de complicações cardíacas e da insuficiência renal.

O produto é disponibilizado como solução estéril para diluição, em frascos de 10 ml. A administração ocorre por infusão intravenosa, procedimento no qual o medicamento é introduzido diretamente na corrente sanguínea por meio de uma veia.