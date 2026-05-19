Entre finais, clássicos e decisões: os últimos jogos dos convocados antes da Copa

Carlo Ancelotti: treinador convocou 26 jogadores para a Copa do Mundo de 2026 (Mauro PIMENTEL / AFP via Getty Images))
Colaboradora
Publicado em 19 de maio de 2026 às 11h09.
O Brasil conheceu os 26 nomes que irão defender a Seleção na Copa do Mundo de 2026. Carlo Ancelotti anunciou os convocados na última segunda-feira, 18, e agora aguarda para iniciar o período de treinos.
Os atletas chamados pelo treinador italiano se apresentam no dia 27 de maio, na Granja Comary, com exceção de Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, que disputarão a final da Champions League no dia 30 de maio, e de Danilo Santos, que tem compromisso com o Botafogo, pela Sul-Americana, no dia 27. O quarteto se apresentará logo após seus duelos.
Até a apresentação, alguns jogadores terão compromissos com seus respectivos clubes. Outros apenas aguardam o início dos treinamentos, já que os torneios que disputam já acabaram.
Antes da estreia contra o Marrocos, no dia 13 de junho, a seleção terá amistosos pela frente. O primeiro acontece no dia 31, quando enfrenta o Panamá, no Maracanã. Depois, joga contra o Egito, no dia 6 de junho, já em solo norte-americano.