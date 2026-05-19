Entre finais, clássicos e decisões: os últimos jogos dos convocados antes da Copa

Seleção de Carlo Ancelotti inicia preparação no fim de maio, mas parte do elenco ainda tem compromissos pelos clubes

Carlo Ancelotti: treinador convocou 26 jogadores para a Copa do Mundo de 2026 (Mauro PIMENTEL / AFP via Getty Images))

Gabriella Brizotti
Publicado em 19 de maio de 2026 às 11h09.

O Brasil conheceu os 26 nomes que irão defender a Seleção na Copa do Mundo de 2026. Carlo Ancelotti anunciou os convocados na última segunda-feira, 18, e agora aguarda para iniciar o período de treinos.

Os atletas chamados pelo treinador italiano se apresentam no dia 27 de maio, na Granja Comary, com exceção de Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, que disputarão a final da Champions League no dia 30 de maio, e de Danilo Santos, que tem compromisso com o Botafogo, pela Sul-Americana, no dia 27. O quarteto se apresentará logo após seus duelos.

Até a apresentação, alguns jogadores terão compromissos com seus respectivos clubes. Outros apenas aguardam o início dos treinamentos, já que os torneios que disputam já acabaram.

Antes da estreia contra o Marrocos, no dia 13 de junho, a seleção terá amistosos pela frente. O primeiro acontece no dia 31, quando enfrenta o Panamá, no Maracanã. Depois, joga contra o Egito, no dia 6 de junho, já em solo norte-americano.

Veja os jogos dos convocados até a apresentação

Alisson

  • 25/07 - Liverpool x Sunderland (Premier League)

Ederson

  • Nenhum

Weverton

  • 20/05 - Grêmio x Palestino (Sul-Americana)
  • 23/05 - Grêmio x Santos (Brasileirão)
  • 26/05 - Grêmio x Montevideo City Torque (Sul-Americana)

Marquinhos

  • 30/05 - PSG x Arsenal (Champions League)

Danilo

  • 20/05 - Flamengo x Estudiantes (Libertadores)
  • 23/05 - Flamengo x Palmeiras (Brasileirão)
  • 26/05 - Flamengo x Cusco (Libertadores)

Alex Sandro

  • 20/05 - Flamengo x Estudiantes (Libertadores)
  • 23/05 - Flamengo x Palmeiras (Brasileirão)
  • 26/05 - Flamengo x Cusco (Libertadores)

Léo Pereira

  • 20/05 - Flamengo x Estudiantes (Libertadores)
  • 23/05 - Flamengo x Palmeiras (Brasileirão)
  • 26/05 - Flamengo x Cusco (Libertadores)

Gabriel Magalhães

  • 24/05 - Crystal Palace x Arsenal (Premier League)
  • 30/05 - PSG x Arsenal (Champions League)

Bremer

  • 24/05 - Torino x Juventus (Campeonato Italiano)

Wesley

  • 24/05 - Verona x Roma (Campeonato Italiano)

Douglas Santos

  • Nenhum

Ibañez

  • Nenhum

Casemiro

  • 24/05 - Brighton x Manchester United (Premier League)

Bruno Guimarães

  • 24/05 - Fulham x Newcastle (Premier League)

Lucas Paquetá

  • 20/05 - Flamengo x Estudiantes (Libertadores)
  • 23/05 - Flamengo x Palmeiras (Brasileirão)
  • 26/05 - Flamengo x Cusco (Libertadores)

Fabinho

  • 21/05 - Al-Nassr x Dhamk (Campeonato Saudita)

Danilo Santos

  • 20/05 - Independiente Petrolero x Botafogo (Sul-Americana)
  • 23/05 - São Paulo x Botafogo (Brasileirão)
  • 27/05 - Caracas x Botafogo (Sul-Americana)

Neymar

  • 20/05 - Santos x San Lorenzo (Sul-Americana)
  • 23/05 - Grêmio x Santos (Brasileirão)
  • 26/05 - Santos x Deportivo Cuenca (Sul-Americana)

Vini Jr.

  • 23/05 - Real Madrid x Athletic Bilbao (Campeonato Espanhol)

Raphinha

  • 23/05 - Valencia x Barcelona (Campeonato Espanhol)

Gabriel Martinelli

  • 24/05 - Crystal Palace x Arsenal (Premier League)
  • 30/05 - PSG x Arsenal (Champions League)

Matheus Cunha

  • 24/05 - Brighton x Manchester United (Premier League)]

Endrick

  • Nenhum

Luiz Henrique

  • Nenhum

Igor Thiago

  • 24/05 - Liverpool x Brentford (Premier League)

Rayan

  • 19/05 - Bournemouth x Manchester City (Premier League)
  • 24/05 - Nottingham Forest x Bournemouth (Premier League)
