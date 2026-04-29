Fórmula 1 está de volta: confira a tabela de classificação dos pilotos

Kimi Antonelli: Piloto lidera a classificação da Fórmula 1 em 2026 (Foto por GREG BAKER/AFP)
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Publicado em 29 de abril de 2026 às 21h01.
A Fórmula 1 está de volta após uma pausa incomum no calendário e o retorno acontece cercado de expectativa para o GP de Miami, quarta etapa da temporada 2026. Antes da largada nos Estados Unidos, a disputa pelo campeonato tem um líder surpreendente: o jovem italiano Kimi Antonelli, da Mercedes.
Com apenas três corridas realizadas até aqui, Antonelli soma 72 pontos e venceu duas provas consecutivas, na China e no Japão. O início meteórico colocou o novato no topo da tabela e transformou a Mercedes na equipe a ser batida neste momento do ano.
Logo atrás aparece seu companheiro de equipe, George Russell, com 63 pontos. A Mercedes, aliás, vive uma fase dourada e domina tanto entre os pilotos quanto entre os construtores. Na terceira posição está Charles Leclerc, da Ferrari, com 49 pontos, seguido por Lewis Hamilton, que tem 41 em sua primeira temporada pela escuderia italiana.
Quem vive momento mais turbulento é Max Verstappen. O atual multicampeão aparece apenas na nona colocação, com 12 pontos, bem distante da ponta após um abandono e um começo abaixo do esperado da Red Bull.
Já a McLaren, campeã recente entre equipes, ainda tenta engrenar. Lando Norris é o quinto com 25 pontos, enquanto Oscar Piastri soma 21 e fecha o top-6.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, tem dois pontos somados até aqui, e aparece na 13ª posição.
* Ainda não pontuaram: Nico Hulkenberg (Audi), Alexander Albon (Williams), Valtteri Bottas (Cadillac), Sergio Perez (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lance Stroll (Aston Martin).