Audi revela carro de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1; veja fotos

A Audi revelou o carro que Gabriel Bortoleto vai pilotar na temporada de 2026 da Fórmula 1.

A equipe estreante no Mundial comprou a Sauber em 2022, cujos pilotos de 2025 foram o brasileiro Gabriel Bortoleto e o alemão Nico Hülkenberg. Desde então, a montadora vem desenvolvendo seu projeto de estreia com um novo centro de tecnologia e motor próprio.

No evento em que Bortoleto estava presente, o chefe da Audi, Jonathan Wheatley, com 20 anos de experiência na Red Bull Racing, compartilhou os planos ambiciosos da nova escuderia.

"Nós não estamos aqui para brincadeiras. Temos uma jornada, é uma jornada ambiciosa e somos humildes. Sabemos de onde estamos começando, mas também sabemos onde queremos chegar e queremos preparar essa equipe para o sucesso”, disse. "Queremos que a Audi F1 seja a equipe mais bem-sucedida da história da categoria." \

A equipe também é formada por outro nome conhecido do esporte, Mattia Binotto, ex-diretor da Ferrari. Ele é responsável pelo desenvolvimento técnico da escuderia.

Conheça o R26

O carro da Audi F1 para a temporada de 2026, conhecido como R26, tem as cores prata, preto e vermelho. No início do automobilismo, cada país tinha uma cor característica, e o prata representava as escuderias da Alemanha.

Veja imagens:

A Fórmula 1 começa em 8 de março, na Austrália.