GP do Japão: Antonelli confirma boa fase e garante pole em Suzuka

Redação Exame
Publicado em 28 de março de 2026 às 10h53.
O italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, largará na pole position no Grande Prêmio do Japão, terceira etapa do Mundial de Fórmula 1, disputado no circuito de Suzuka Circuit.
Vencedor da etapa na China há duas semanas, o piloto de 19 anos conquistou sua segunda pole na carreira - ambas nesta temporada - ao liderar a sessão classificatória de sábado.
"É maravilhoso ter conquistado a pole position aqui em Suzuka. Me diverti muito pilotando em um circuito tão brilhante e forçando o limite na classificação. [...] Estou muito ansioso para amanhã. A largada será fundamental, mas agora estamos focados em nós mesmos e em como manter a liderança até a primeira curva", disse Antonelli.
Na volta decisiva do Q3, Antonelli percorreu os 5.807 metros do circuito em 1min28s778, superando por 0,298s seu companheiro de equipe, George Russell, atual líder do campeonato. O britânico largará ao seu lado na primeira fila.
A segunda fila será formada pelo australiano Oscar Piastri, da McLaren, e pelo monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.
O brasileiro Gabriel Bortoleto garantiu a nona posição no grid após avançar ao Q3 e manter ritmo competitivo ao longo da classificação.
Já os espanhóis Carlos Sainz, da Williams, e Fernando Alonso, da Aston Martin, largarão em 16º e 21º, respectivamente.
"As duas primeiras corridas foram complicadas, e as próximas dez também serão", avisou Alonso.
*Com informações da EFE