Por que não tem corrida da Fórmula 1 hoje?

Neste domingo, 19, não haverá corrida da Fórmula 1. Isso porque, o calendário da temporada de 2026 está em em pausa.

Inicialmente, o fim de semana contaria com o Grande Prêmio da Arábia Saudita, mas a etapa foi cancelada. Além dele, o GP do Bahrein, previsto para 12 de abril, também foi retirado do calendário. As duas corridas foram suspensas em função da guerra no Oriente Médio, que impactam diretamente a sequência do campeonato.

Com isso, a Fórmula 1 hoje não tem atividades oficiais de pista. Após as primeiras etapas da temporada, realizadas na Austrália, China e Japão, as equipes utilizam o intervalo para desenvolvimento técnico, análise de dados e preparação para as próximas corridas.

A próxima etapa da temporada será o Grande Prêmio de Miami, marcado para os dias 1º a 3 de maio, nos Estados Unidos. A corrida marca o retorno da Fórmula 1 após a pausa no calendário.