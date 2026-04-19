Esporte

Por que não tem corrida da Fórmula 1 hoje?

Categoria retorna apenas no GP de Miami após pausa no calendário de 2026.

Cancelamento de etapas deixa a F1 sem atividades de pista.

Cancelamento de etapas deixa a F1 sem atividades de pista.

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 19 de abril de 2026 às 09h51.

Última atualização em 19 de abril de 2026 às 09h55.

Neste domingo, 19, não haverá corrida da Fórmula 1. Isso porque, o calendário da temporada de 2026 está em em pausa.

Inicialmente, o fim de semana contaria com o Grande Prêmio da Arábia Saudita, mas a etapa foi cancelada. Além dele, o GP do Bahrein, previsto para 12 de abril, também foi retirado do calendário. As duas corridas foram suspensas em função da guerra no Oriente Médio, que impactam diretamente a sequência do campeonato.

Com isso, a Fórmula 1 hoje não tem atividades oficiais de pista. Após as primeiras etapas da temporada, realizadas na Austrália, China e Japão, as equipes utilizam o intervalo para desenvolvimento técnico, análise de dados e preparação para as próximas corridas.

A próxima etapa da temporada será o Grande Prêmio de Miami, marcado para os dias 1º a 3 de maio, nos Estados Unidos. A corrida marca o retorno da Fórmula 1 após a pausa no calendário.

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1

Mais de Esporte

Flamengo TV chega a 8 milhões de inscritos e quer negociação própria com direitos de transmissão

Flamengo x Bahia: horário, onde assistir e prováveis escalações

Palmeiras x Athletico-PR: horário, onde assistir e prováveis escalações

Coritiba x Atlético-MG: horário, onde assistir e prováveis escalações

Mais na Exame

Mundo

Entenda a megaoperação da França para neutralizar bomba da 2ª Guerra Mundial

Inteligência Artificial

O truque com IA que está economizando horas de trabalho nas empresas

Esporte

Flamengo TV chega a 8 milhões de inscritos e quer negociação própria com direitos de transmissão

Pop

Boneco ou Milena? Veja quem deve sair do BBB 26 segundo enquete atualizada