GP de Miami: com novas regras, treino livre terá 1h30 de duração

A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) anunciou a ampliação do único treino livre do GP de Miami de Fórmula 1 para 1h30, na próxima sexta-feira, 1º de maio. A medida busca permitir que equipes e pilotos se adaptem às mudanças recentes no regulamento após um intervalo de um mês no calendário da categoria.

Com a alteração, todas as atividades de pista da Fórmula 1 e da Fórmula 2 no Circuito Internacional de Miami serão ajustadas em 30 minutos. O TL1 está previsto para começar às 13h30, no horário de Brasília, enquanto a classificação sprint foi remarcada das 17h30 para as 18h.

A decisão considera o formato sprint, que reduz o tempo de testes ao longo do fim de semana. Diferentemente das etapas tradicionais, com três sessões de treinos livres, esse modelo conta com apenas uma atividade antes das disputas competitivas. A adaptação às mudanças técnicas, especialmente nos motores, foi apontada como um dos fatores centrais para a revisão da programação.

"Após consulta com todas as partes interessadas, foi acordado que o Treino Livre 1 (TL1) no Grande Prêmio de Miami será estendido para 90 minutos. Como resultado, a sessão agora será realizada das 12:00 às 13:30 no horário local. Todas as outras sessões de pista planejadas antes do TL1 também serão antecipadas em 30 minutos. Essa decisão foi tomada em reconhecimento à lacuna desde o último Grande Prêmio, aos ajustes regulatórios e técnicos recentemente anunciados e ao fato de que o Grande Prêmio de Miami opera no formato Sprint, que reduz a quantidade de tempo de treino disponível ao longo do fim de semana", informou a entidade.

A última etapa disputada foi o GP do Japão, em 29 de março. Desde então, a categoria enfrenta um intervalo de cinco semanas sem corridas, após a suspensão das provas no Bahrein e na Arábia Saudita. A indefinição está relacionada a tensões envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel, o que impacta o calendário de 2026, atualmente considerado com 22 etapas das 24 previstas.

O período sem corridas coincidiu com discussões sobre alterações no regulamento técnico. Em 2026, as unidades de potência passaram a ter maior dependência da energia elétrica, com mudanças na recuperação de energia. O contexto incluiu críticas de equipes e pilotos e episódios como o acidente de Oliver Bearman no GP do Japão.

A FIA realizou reuniões com as equipes e anunciou atualizações envolvendo classificações, segurança, procedimentos de largada e corridas sob chuva. As mudanças entram em vigor no GP de Miami, programado entre 1º e 3 de maio.

No mesmo cenário, a Fórmula 2 confirmou a realocação das etapas 2 e 3 da temporada de 2026 para Miami e Montreal, no Canadá. As provas estavam inicialmente previstas para Bahrein e Arábia Saudita. A mudança marca a primeira realização da categoria na América do Norte, com participação dos brasileiros Rafael Câmara e Emmo Fittipaldi no campeonato.