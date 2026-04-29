Luis Suárez é multado pela MLS após violar regra sobre 'simulação'

Luiz Suárez, atacante do Inter Miami, foi multado pela Major League Soccer (MLS) por violar a política da competição que diz respeito à simulação. Segundo a liga de futebol dos Estados Unidos, o jogador simulou um lance durante o empate por 1 a 1 contra o New England Revolution, no dia 25 de abril, no Nu Stadium.

"O Comitê Disciplinar da MLS multou o atacante do Inter Miami CF, Luis Suárez, por violar a política da liga referente à simulação/exagero no minuto 72 da partida do Miami contra o New England Revolution, em 25 de abril", escreveu a liga americana em nota.

Luis Suárez tem histórico de punições

Essa não foi a primeira vez que Luis Suárez foi punido na MLS. Em 2025, o jogador foi sancionado por ter violado a regra que proíbe contato com o rosto, cabeça ou pescoço do atleta adversário. Na ocasião, Suárez agarrou um zagueiro do New York City pela nuca durante uma discussão.

Depois, em setembro do mesmo ano, o jogador foi suspenso por seis jogos na Copa da Liga. O uruguaio teria cuspido em um membro da equipe do Seattle Sounders. A MLS também puniu o atacante por conta do incidente.