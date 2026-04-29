Esporte

Luis Suárez é multado pela MLS após violar regra sobre 'simulação'

Astro do Inter Miami já foi punido em outras ocasiões por violar regras da liga norte-americana

Luis Suárez: Jogador tem histórico de punições na carreira ((Foto: Alex Goodlett/MLS via Getty Images))

Luis Suárez: Jogador tem histórico de punições na carreira ((Foto: Alex Goodlett/MLS via Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 29 de abril de 2026 às 21h05.

Luiz Suárez, atacante do Inter Miami, foi multado pela Major League Soccer (MLS) por violar a política da competição que diz respeito à simulação. Segundo a liga de futebol dos Estados Unidos, o jogador simulou um lance durante o empate por 1 a 1 contra o New England Revolution, no dia 25 de abril, no Nu Stadium.

"O Comitê Disciplinar da MLS multou o atacante do Inter Miami CF, Luis Suárez, por violar a política da liga referente à simulação/exagero no minuto 72 da partida do Miami contra o New England Revolution, em 25 de abril", escreveu a liga americana em nota.

Luis Suárez tem histórico de punições

Essa não foi a primeira vez que Luis Suárez foi punido na MLS. Em 2025, o jogador foi sancionado por ter violado a regra que proíbe contato com o rosto, cabeça ou pescoço do atleta adversário. Na ocasião, Suárez agarrou um zagueiro do New York City pela nuca durante uma discussão.

Depois, em setembro do mesmo ano, o jogador foi suspenso por seis jogos na Copa da Liga. O uruguaio teria cuspido em um membro da equipe do Seattle Sounders. A MLS também puniu o atacante por conta do incidente.

O Inter Miami volta a campo neste sábado, 2, às 20h15, de Brasília, em partida contra o Orlando City, válido pela 11ª rodada da MLS.

A equipe de Suárez ocupa a segunda posição da Conferência Leste, com 19 pontos, três a menos que o líder Nashville SC.

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