Classificação GP F1 Austrália: Russel fica na pole e Bortoleto é o 10º

A pole deste sábado é a oitava da carreira de Russell, encerrando um jejum de seis corridas

George Russell comemora a primeira pole da temporada 2026 da Fórmula 1 (WILLIAM WEST / AFP)

George Russell comemora a primeira pole da temporada 2026 da Fórmula 1 (WILLIAM WEST / AFP)

Publicado em 7 de março de 2026 às 10h45.

Última atualização em 7 de março de 2026 às 10h46.

George Russell garantiu a primeira pole position da temporada 2026 da Fórmula 1. O britânico registrou 1min19s507 na classificação do GP da Austrália, realizada na madrugada deste sábado, e liderou uma dobradinha da Mercedes ao lado de Andrea Kimi Antonelli, que ficou em segundo lugar.

Isack Hadjar estreou pela Red Bull com o terceiro posto, enquanto Gabriel Bortoleto terminou em décimo após enfrentar uma quebra na Audi.

Bortoleto

Único representante da Audi no top 10, Bortoleto iniciou o Q1 em alta: superou Nico Hulkenberg, chegou a marcar o melhor tempo provisório e avançou ao Q2 em décimo — posição que repetiu na fase seguinte. No entanto, ao retornar aos boxes, o brasileiro parou na entrada do pit lane e precisou ser empurrado por fiscais até a garagem, ficando impossibilitado de disputar o Q3.

A Mercedes se destacou após treinos livres dominados por rivais. Apesar de bons momentos de McLaren e Ferrari — esta última optando por pneus médios com Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ambos avançando ao Q2 —, a equipe alemã controlou a classificação.

A pole deste sábado é a oitava da carreira de Russell, encerrando um jejum de seis corridas desde a última vez em que largou na frente, em Singapura, em outubro passado. Também é sua primeira pole no GP da Austrália, onde possui dois pódios, mas ainda não venceu.

Grid de largada

PosiçãoPiloto / EquipeTempo / Situação
1George Russell (Mercedes)1m18s518
2Kimi Antonelli (Mercedes)+0s293
3Isack Hadjar (Red Bull)+0s785
4Charles Leclerc (Ferrari)+0s809
5Oscar Piastri (McLaren)+0s862
6Lando Norris (McLaren)+0s957
7Lewis Hamilton (Ferrari)+0s960
8Liam Lawson (Racing Bulls)+1s476
9Arvid Lindblad (Racing Bulls)+2s729
10Gabriel Bortoleto (Audi)Sem tempo no Q3
11Nico Hulkenberg (Audi)Q2
12Oliver Bearman (Haas)Q2
13Esteban Ocon (Haas)Q2
14Pierre Gasly (Alpine)Q2
15Alexander Albon (Williams)Q2
16Franco Colapinto (Alpine)Q2
17Fernando Alonso (Aston Martin)Q1
18Sergio Pérez (Cadillac)Q1
19Valtteri Bottas (Cadillac)Q1
20Max Verstappen (Red Bull)Q1
21Carlos Sainz (Williams)Q1
22Lance Stroll (Aston Martin)Q1
