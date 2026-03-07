Classificação GP F1 Austrália: Russel fica na pole e Bortoleto é o 10º

George Russell comemora a primeira pole da temporada 2026 da Fórmula 1 (WILLIAM WEST / AFP)
Redação Exame
Publicado em 7 de março de 2026 às 10h45.
Última atualização em 7 de março de 2026 às 10h46.
George Russell garantiu a primeira pole position da temporada 2026 da Fórmula 1. O britânico registrou 1min19s507 na classificação do GP da Austrália, realizada na madrugada deste sábado, e liderou uma dobradinha da Mercedes ao lado de Andrea Kimi Antonelli, que ficou em segundo lugar.
Isack Hadjar estreou pela Red Bull com o terceiro posto, enquanto Gabriel Bortoleto terminou em décimo após enfrentar uma quebra na Audi.
Único representante da Audi no top 10, Bortoleto iniciou o Q1 em alta: superou Nico Hulkenberg, chegou a marcar o melhor tempo provisório e avançou ao Q2 em décimo — posição que repetiu na fase seguinte. No entanto, ao retornar aos boxes, o brasileiro parou na entrada do pit lane e precisou ser empurrado por fiscais até a garagem, ficando impossibilitado de disputar o Q3.
A Mercedes se destacou após treinos livres dominados por rivais. Apesar de bons momentos de McLaren e Ferrari — esta última optando por pneus médios com Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ambos avançando ao Q2 —, a equipe alemã controlou a classificação.
A pole deste sábado é a oitava da carreira de Russell, encerrando um jejum de seis corridas desde a última vez em que largou na frente, em Singapura, em outubro passado. Também é sua primeira pole no GP da Austrália, onde possui dois pódios, mas ainda não venceu.
|Posição
|Piloto / Equipe
|Tempo / Situação
|1
|George Russell (Mercedes)
|1m18s518
|2
|Kimi Antonelli (Mercedes)
|+0s293
|3
|Isack Hadjar (Red Bull)
|+0s785
|4
|Charles Leclerc (Ferrari)
|+0s809
|5
|Oscar Piastri (McLaren)
|+0s862
|6
|Lando Norris (McLaren)
|+0s957
|7
|Lewis Hamilton (Ferrari)
|+0s960
|8
|Liam Lawson (Racing Bulls)
|+1s476
|9
|Arvid Lindblad (Racing Bulls)
|+2s729
|10
|Gabriel Bortoleto (Audi)
|Sem tempo no Q3
|11
|Nico Hulkenberg (Audi)
|Q2
|12
|Oliver Bearman (Haas)
|Q2
|13
|Esteban Ocon (Haas)
|Q2
|14
|Pierre Gasly (Alpine)
|Q2
|15
|Alexander Albon (Williams)
|Q2
|16
|Franco Colapinto (Alpine)
|Q2
|17
|Fernando Alonso (Aston Martin)
|Q1
|18
|Sergio Pérez (Cadillac)
|Q1
|19
|Valtteri Bottas (Cadillac)
|Q1
|20
|Max Verstappen (Red Bull)
|Q1
|21
|Carlos Sainz (Williams)
|Q1
|22
|Lance Stroll (Aston Martin)
|Q1