Classificação GP F1 Austrália: Russel fica na pole e Bortoleto é o 10º

George Russell garantiu a primeira pole position da temporada 2026 da Fórmula 1. O britânico registrou 1min19s507 na classificação do GP da Austrália, realizada na madrugada deste sábado, e liderou uma dobradinha da Mercedes ao lado de Andrea Kimi Antonelli, que ficou em segundo lugar.

Isack Hadjar estreou pela Red Bull com o terceiro posto, enquanto Gabriel Bortoleto terminou em décimo após enfrentar uma quebra na Audi.

Bortoleto