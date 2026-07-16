Argentina e Espanha já se enfrentaram em finais? Conheça a história da Finalíssima

Argentina e Espanha entram em campo no próximo domingo, às 16h, de Brasília, em Nova Jersey, para decidir o título da Copa do Mundo. O confronto, porém, poderia ter acontecido meses antes, em outro torneio entre campeões.

As duas seleções quase se encontraram na Finalíssima, competição criada pela Uefa e pela Conmebol para colocar frente a frente os campeões europeu e sul-americano. A Espanha havia conquistado a Eurocopa de 2024, enquanto a Argentina levantou a Copa América no mesmo ano.

Inicialmente, o duelo estava marcado para o dia 27 de março, no estádio Lusail, no Catar. No entanto, os conflitos entre Irã e Estados Unidos no Oriente Médio fizeram com que a partida precisasse ser remanejada.

A partir desse momento, Uefa e AFA, entidade responsável pelo futebol argentino, passaram a negociar uma nova data e um novo local para a realização do confronto.

Uefa tentou alternativas, mas não chegou a acordo com Argentina

Em comunicado oficial, a Uefa afirmou que tentou encontrar soluções para manter a partida, mas todas as propostas apresentadas foram rejeitadas pela federação argentina.

"Com forte determinação em salvar a importante partida e, apesar das dificuldades compreensíveis para reorganizar um jogo dessa importância em um prazo extremamente curto, a Uefa explorou alternativas viáveis, mas todas se mostraram inaceitáveis para a AFA."

Segundo a entidade europeia, três possibilidades foram apresentadas

A primeira delas era manter a data original, mas transferir a partida para o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, na Espanha. A proposta previa divisão igualitária das arquibancadas entre torcedores argentinos e espanhóis.

A segunda alternativa era transformar a Finalíssima em uma disputa de ida e volta: uma partida em Madri e outra em Buenos Aires.

A terceira opção seria realizar o jogo em campo neutro na Europa, mantendo a data de 27 de março ou transferindo para três dias depois. A Argentina, porém, afirmou que só teria disponibilidade para atuar em 31 de março.

Como contraproposta, a AFA sugeriu que o confronto fosse realizado depois da Copa do Mundo, mas a ideia foi descartada porque a Espanha não tinha datas disponíveis.

Com o impasse, a Uefa decidiu cancelar a edição da Finalíssima.

Uefa lamentou cancelamento do torneio

Em nota, a entidade europeia afirmou que ficou frustrada com o cancelamento da partida e agradeceu aos organizadores do Catar, que haviam trabalhado para receber o confronto.

A Uefa destacou que a Finalíssima representa uma parceria entre futebol europeu e sul-americano e relembrou que a primeira edição foi vencida pela Argentina, em 2022, com vitória por 3 a 0 sobre a Itália, em Wembley.

A entidade também reforçou que buscou diferentes soluções para manter o evento, mas que não houve acordo com a federação argentina.

Conmebol rebate versão da Uefa

A Conmebol também se manifestou sobre o cancelamento e apresentou uma versão diferente da negociação.

A entidade sul-americana afirmou que Argentina e AFA sempre estiveram abertas a disputar a partida em campo neutro e que aceitaram a possibilidade de realizar o jogo na Europa após insistência da Uefa.

Segundo a Conmebol, a realização do confronto no Santiago Bernabéu não representaria uma sede neutra, já que a Espanha teria vantagem por jogar em seu próprio país.

A entidade afirmou ainda que recebeu uma proposta para realizar a partida na Itália, em campo neutro, no dia 27 de março. A Argentina teria aceitado a ideia, mas pediu que o jogo fosse realizado em 31 de março.

A Uefa, porém, considerou a nova data inviável e confirmou o cancelamento da Finalíssima.

Em comunicado, a Conmebol lamentou que, apesar das tentativas feitas por todas as partes, não tenha sido possível encontrar uma solução para realizar o confronto entre os campeões da América do Sul e da Europa.

Agora, o reencontro entre Argentina e Espanha acontecerá em um palco ainda maior: a final da Copa do Mundo.