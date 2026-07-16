Argentina pode ser punida pela Fifa por faixa sobre as Ilhas Malvinas

A Fifa pode abrir um processo disciplinar contra a Argentina após jogadores da seleção comemorarem a classificação para a final da Copa do Mundo com uma faixa em apoio à reivindicação do país sobre as Ilhas Malvinas.

A classificação foi conquistada depois da vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, em Atlanta. A equipe argentina, atual campeã mundial, reagiu nos minutos finais da partida com dois gols e garantiu presença na decisão de domingo contra a Espanha.

Logo após o encerramento do confronto, os atletas celebraram em campo segurando uma faixa com a frase 'Las Malvinas son Argentinas' ('As Malvinas são argentinas').

Conhecidas como Falklands no Reino Unido, as Ilhas Malvinas formam um território britânico ultramarino localizado no sudoeste do Oceano Atlântico. A soberania do arquipélago é disputada entre argentinos e britânicos há décadas.

O secretário britânico de Negócios e Comércio, Peter Kyle, classificou a exibição da faixa como "totalmente inadequada" e afirmou esperar que a Fifa conduza uma apuração sobre o episódio.

"Acho que [uma investigação] certamente vai acontecer, porque foi uma violação tão flagrante das regras que proíbem atividades políticas no futebol", afirmou Kyle durante entrevista ao programa BBC Breakfast.

Uma porta-voz do governo britânico declarou que uma eventual punição aos jogadores argentinos é "uma questão para a Fifa", mas concordou com a avaliação de Kyle de que a entidade máxima do futebol deveria analisar o caso.

"A Copa do Mundo pode não ser nossa, mas as Ilhas Malvinas certamente são", afirmou a porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Entre abril e junho de 1982, Argentina e Reino Unido travaram uma guerra pelas Ilhas Malvinas, ou Falklands, arquipélago situado a cerca de 480 quilômetros da costa leste argentina.

O conflito durou 74 dias e terminou com a morte de 655 militares argentinos, 255 militares britânicos e três moradores das ilhas.

Outra punição

A Fifa já puniu a Associação do Futebol Argentino por um episódio semelhante. Em 2014, a entidade aplicou uma multa equivalente a cerca de R$ 136 mil, em valores atualizados, depois que jogadores exibiram uma faixa com a mesma mensagem antes de um amistoso contra a Eslovênia.

Na ocasião, a entidade justificou a punição afirmando que a manifestação infringia as regras relacionadas a atos políticos e à conduta das equipes.

Outro caso recente ocorreu após a Euro 2024. Os espanhóis Rodri e Álvaro Morata receberam suspensão de um jogo cada pela Uefa por entoarem cânticos relacionados à reivindicação espanhola sobre Gibraltar, território ultramarino britânico localizado no extremo sul da Península Ibérica, depois da vitória sobre a Inglaterra.

Ao citar esse precedente, o líder dos Liberais Democratas do Reino Unido, Ed Davey, afirmou que os jogadores argentinos que exibiram a faixa "deveriam ser excluídos da final".

Depois da vitória desta quarta-feira, a vice-presidente da Argentina, Victoria Villarruel, publicou uma mensagem na rede social X acompanhada de um vídeo que aparentava mostrar soldados argentinos e afirmou que "não foi apenas mais uma partida".

"As Malvinas são argentinas", escreveu Villarruel. "Proibiram que elas entrassem no estádio e esqueceram que as carregamos no sangue e no coração."

Antes da semifinal, a vice-presidente já havia declarado que o confronto representava uma oportunidade de "colocar os invasores em seu devido lugar".

Após a vitória por 3 a 2 sobre o Egito, nas oitavas de final, jogadores argentinos também entoaram músicas com referências às Malvinas e aos ídolos Diego Maradona e Lionel Messi.

Na véspera da semifinal, porém, o técnico Lionel Scaloni afirmou que não pretendia "misturar" futebol e política.

"A realidade é que este é um jogo de futebol. Não posso misturar as coisas, especialmente por respeito ao que aconteceu tantos anos atrás", declarou Scaloni.

"Foi um período muito triste da nossa história, e não há muito que possamos fazer sobre isso. Essa é a realidade."

"Há guerras acontecendo em outras partes do mundo, e nós criticamos a existência da guerra. É claro que lembramos dessas pessoas. Mas isto é uma partida de futebol; não devemos confundir as duas coisas."

A semifinal entre Argentina e Inglaterra foi disputada sob um esquema reforçado de segurança em razão das tensões históricas entre os dois países. A equipe argentina garantiu a classificação com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez nos minutos finais da partida.