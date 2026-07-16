Espanha joga futebol que parece ter resposta para tudo e 'assusta' o mundo antes da final

A classificação da Espanha para a final da Copa do Mundo não foi construída sobre um golaço improvável, uma atuação isolada de um craque ou um erro decisivo do adversário. Contra a França, a equipe de Luis de la Fuente venceu porque conseguiu controlar praticamente todos os aspectos da partida.

Com e sem a bola, os espanhóis ditaram o ritmo do jogo e ofereceram uma demonstração de maturidade coletiva que poucos times conseguiram apresentar neste Mundial.

Se a posse de bola sempre foi uma marca registrada da seleção espanhola, desta vez ela serviu também como ferramenta defensiva.

Ao monopolizar a circulação da bola durante boa parte do confronto, a Espanha reduziu drasticamente a influência do quarteto ofensivo francês formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola e Michael Olise. A lógica foi simples: sem a posse, a França praticamente não conseguiu criar situações de perigo.

O meio-campo que comandou a semifinal

A superioridade começou pelo setor central. Rodri e Fabián Ruiz dominaram a disputa no meio-campo, enquanto Dani Olmo desempenhou um papel fundamental conectando os setores da equipe.

Além da qualidade técnica para acelerar ou desacelerar as jogadas, o camisa 10 também foi importante na pressão após a perda da bola, ajudando a impedir os contra-ataques franceses antes mesmo que eles começassem.

Pelos lados, Pedro Porro e Marc Cucurella participaram constantemente da construção das jogadas, oferecendo linhas de passe e amplitude ofensiva sem comprometer a organização defensiva.

A movimentação coordenada permitia que a Espanha mantivesse cinco jogadores ocupando a última linha adversária, enquanto Rodri e Fabián davam equilíbrio por trás da jogada.

O resultado foi um time extremamente bem distribuído em campo, com circulação rápida, poucas perdas de posse e capacidade para atacar sem perder o controle da partida.

Pressão alta e defesa quase impecável

A atuação espanhola não se resumiu ao jogo com a bola nos pés. Quando precisava defender, a equipe mostrou uma variedade de mecanismos que impediram a França de encontrar espaços.

Em muitos momentos, Dani Olmo liderava a primeira linha de pressão, enquanto os companheiros fechavam rapidamente as opções de passe, forçando erros na saída de bola francesa. A pressão individual praticamente anulou a construção do adversário e quase resultou em gols ainda no primeiro tempo.

Quando recuava suas linhas, a Espanha mantinha uma organização impressionante. Álex Baena auxiliava constantemente Cucurella pelo lado esquerdo para conter as investidas francesas, formando até uma linha de cinco defensores em algumas situações. A estratégia limitou as combinações entre Dembélé, Olise e Jules Koundé, principal válvula de escape da França pela direita.

A disciplina defensiva também apareceu na linha de impedimento, que funcionou diversas vezes, além das saídas precisas do goleiro Unai Simón para cortar bolas longas antes que elas se transformassem em oportunidades perigosas.

Os números ajudam a explicar o domínio: a França só acertou sua primeira finalização no gol aos 81 minutos, reflexo direto da eficiência espanhola sem a bola.

Muito mais do que posse

Durante anos, a Espanha foi associada quase exclusivamente ao futebol de posse e troca interminável de passes. A versão atual mantém essa identidade, mas acrescenta ingredientes que tornam a equipe ainda mais difícil de enfrentar.

Além da qualidade técnica, os espanhóis venceram a maioria dos duelos físicos e das disputas aéreas, mostrando que também conseguem competir quando o jogo exige intensidade, força e agressividade.

Esse equilíbrio talvez seja a maior evolução do trabalho de Luis de la Fuente. Depois de mais de uma década trabalhando nas categorias de base da seleção espanhola antes de assumir a equipe principal, o treinador construiu um grupo que compartilha os mesmos princípios desde a formação. O resultado é um time em que o coletivo fala mais alto do que qualquer individualidade.

Contra a França, a Espanha não apenas garantiu presença na decisão. Ela apresentou uma candidatura convincente ao título ao mostrar que consegue dominar adversários de diferentes maneiras. Seja controlando a posse, pressionando alto, defendendo em bloco ou vencendo disputas físicas, a seleção espanhola parece ter sempre uma resposta. E é justamente essa capacidade de fazer tudo bem que transforma a equipe em uma das mais completas do futebol mundial.