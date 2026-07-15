De 2014 a 2026, Argentina alcança três finais em quatro Copas do Mundo

A classificação após a vitória de virada sobre a Inglaterra coloca a Argentina em sua terceira final de Copa do Mundo nas últimas quatro edições do torneio. Desde 2014, a seleção argentina só não chegou à decisão em 2018, quando foi eliminada pela França, futura campeã, nas oitavas de final.

A primeira dessas finais ocorreu na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, encerrando um intervalo de 24 anos sem disputar o título. Na campanha comandada por Alejandro Sabella, a equipe eliminou Suíça, Bélgica e Holanda nas fases eliminatórias, mas acabou derrotada pela Alemanha na prorrogação da decisão.

O cenário mudou em 2022. Sob o comando de Lionel Scaloni, a Argentina se recuperou da derrota para a Arábia Saudita na estreia, avançou até a final e conquistou o tricampeonato ao vencer a França. Quatro anos mais tarde, a equipe preservou a maior parte da base campeã e voltou a garantir presença na disputa pelo título.

A sequência representa uma mudança em relação ao histórico recente da seleção. Entre as Copas de 1994 e 2010, a Argentina participou de cinco edições consecutivas sem conseguir avançar além das quartas de final. No recorte das últimas quatro Copas do Mundo, no entanto, a equipe alcançou três finais.

Quando será a final da Copa do Mundo?

A Espanha venceu a França por 2x0 e se garantiu na final da Copa do Mundo. A Argentina superou a Inglaterra e estará na final contra a seleção espanhola.

A final da Copa do Mundo está marcada para este domingo, 19, às 16h. Já a disputa pelo terceiro lugar ocorre no sábado, 18, às 18h.

Onde assistir à final da Copa do Mundo?

No Brasil, a transmissão da final será feita por TV Globo, SporTV, ge tv, SBT, N Sports e CazéTV.