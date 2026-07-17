Irã amplia ataques no Oriente Médio e EUA mantêm ofensiva; entenda a situação

Na madrugada desta sexta-feira, 17, o Irã afirmou ter realizado ataques em diversos países do Oriente Médio alinhados aos Estados Unidos, incluindo a derrubada de um avião das Forças Armadas americanas. Bahrain, Kuwait, Catar e Jordânia afirmaram terem sido alvos, mas a Síria nega qualquer bombardeio até o momento.

Segundo a Guarda Revolucionária iraniana, a ofensiva foi uma resposta à mais recente onda de ataques americanos contra o território iraniano. Teerã afirmou ter utilizado mísseis balísticos e drones para atingir aeronaves militares dos Estados Unidos posicionadas na Jordânia, alegando ter destruído aviões de reabastecimento e caças, além de causar danos a outras aeronaves. Até o momento, os Estados Unidos não confirmaram essas alegações.

A Jordânia informou que seus sistemas de defesa aérea interceptaram três mísseis iranianos que entraram no espaço aéreo do país. Segundo os militares jordanianos, não houve vítimas nem danos materiais.

Na Síria, uma fonte militar negou que a base de Al-Tanf, próxima às fronteiras com Jordânia e Iraque, tenha sido bombardeada pelo Irã. A instalação chegou a ser citada pela Guarda Revolucionária como um dos alvos da ofensiva, mas autoridades sírias afirmaram que não houve ataque na região. Os Estados Unidos retiraram suas tropas da base no início deste ano.

O Kuwait confirmou que uma usina de geração de energia e dessalinização de água foi atingida durante os ataques iranianos. O governo informou que o impacto provocou incêndio, danos à instalação e a paralisação de parte das unidades de produção. O Ministério da Eletricidade pediu à população que reduza o consumo de energia durante o período de emergência.

A Guarda Revolucionária também afirmou ter destruído dois radares americanos em Omã, um de vigilância marítima nas ilhas Salamah Rocks e outro de monitoramento aéreo na região de Ghanam. Não houve confirmação independente sobre os danos.

Lindsey Graham: iranianos passam por um outdoor antiamericano que faz referência à morte do senador americano Lindsey Graham, conhecido por sua postura hostil em relação a Teerã e por seu apoio à guerra (Foto da AFP)

No mar, um navio-tanque foi atingido por um projétil durante a madrugada na costa de Omã, informou a agência britânica UK Maritime Trade Operations (UKMTO). A embarcação sofreu danos estruturais leves no lado esquerdo, mas todos os tripulantes permaneceram em segurança.

Estados Unidos ampliam ofensiva

As Forças Armadas americanas anunciaram a conclusão da sexta noite consecutiva de bombardeios contra o Irã.

Marinha dos EUA: foto divulgada nesta quarta-feira, 15, mostra a Ala Aérea Embarcada (CVW) 7 voando em formação sobre o USS George H.W. Bush (CVN 77) no Mar Arábico. Os EUA lançaram uma onda de ataques contra o Irã em 15 de julho, após o país reimpor um bloqueio naval (Foto da Marinha dos EUA / AFP)

Segundo o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), caças, drones e navios de guerra lançaram munições de precisão contra dezenas de alvos militares iranianos, incluindo sistemas costeiros de vigilância, posições de defesa aérea, infraestrutura logística militar e capacidades marítimas.

Os militares afirmaram que os ataques buscam reduzir a capacidade militar iraniana e responsabilizar Teerã pelas recentes ações contra a navegação comercial.

O CENTCOM também informou que mais de 50 mil militares americanos permanecem mobilizados no Oriente Médio.

Nesta quinta-feira, 18, fuzileiros navais americanos realizaram a abordagem de um navio mercante no Golfo de Omã como parte do bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos. Segundo os militares, três embarcações comerciais foram desviadas, uma foi desativada por descumprir as determinações e outra foi inspecionada durante a operação.

U.S. Marines from the 11th Marine Expeditionary Unit conduct a verification boarding aboard M/T Wen Yao in the Gulf of Oman, July 16. As of today, American forces have redirected 3 commercial vessels trying to run the blockade, disabled 1 that didn’t comply, and boarded 1 to… pic.twitter.com/vbjArHuLaO — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2026

Mortos e infraestrutura atingida no Irã

A agência estatal IRNA informou que os bombardeios americanos realizados durante a noite atingiram infraestrutura no sul e no oeste do país, deixando oito mortos e 20 feridos.

Segundo a agência, seis pontes foram atacadas na província de Hormozgan, no sul iraniano.

O Ministério da Saúde do Irã informou que, desde a retomada dos confrontos com os Estados Unidos, ao menos 38 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas. Entre as vítimas estão três mulheres e um menor de idade mortos, além de 22 mulheres e nove menores feridos.

Diante dos danos provocados aos sistemas de energia, o Ministério da Energia iraniano pediu que a população reduza o consumo de eletricidade, especialmente o uso de aparelhos de ar-condicionado nos horários de maior demanda, para preservar o fornecimento nas províncias do sul do país, afetadas simultaneamente pela onda de calor e pelos ataques à infraestrutura elétrica.

Com AFP