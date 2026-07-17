Irã amplia ataques no Oriente Médio e EUA mantêm ofensiva; entenda a situação

Ataques iranianos: imagem, capturada de um vídeo divulgado em 16 de julho de 2026 pelo site Sepah News, da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC), mostra um míssil sendo lançado de um local não revelado em direção a alvos dos EUA na Jordânia, no Kuwait e no Bahrein. As forças armadas do Kuwait informaram que estavam reagindo a novos ataques aéreos iranianos ocorridos em 16 de julho, em meio a uma troca de ataques entre o Irã e os Estados Unidos pelo controle do estratégico Estreito de Ormuz. (Foto de Sepah News / AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 17 de julho de 2026 às 07h46.
Última atualização em 17 de julho de 2026 às 08h10.
Na madrugada desta sexta-feira, 17, o Irã afirmou ter realizado ataques em diversos países do Oriente Médio alinhados aos Estados Unidos, incluindo a derrubada de um avião das Forças Armadas americanas. Bahrain, Kuwait, Catar e Jordânia afirmaram terem sido alvos, mas a Síria nega qualquer bombardeio até o momento.
Segundo a Guarda Revolucionária iraniana, a ofensiva foi uma resposta à mais recente onda de ataques americanos contra o território iraniano. Teerã afirmou ter utilizado mísseis balísticos e drones para atingir aeronaves militares dos Estados Unidos posicionadas na Jordânia, alegando ter destruído aviões de reabastecimento e caças, além de causar danos a outras aeronaves. Até o momento, os Estados Unidos não confirmaram essas alegações.
A Jordânia informou que seus sistemas de defesa aérea interceptaram três mísseis iranianos que entraram no espaço aéreo do país. Segundo os militares jordanianos, não houve vítimas nem danos materiais.
Na Síria, uma fonte militar negou que a base de Al-Tanf, próxima às fronteiras com Jordânia e Iraque, tenha sido bombardeada pelo Irã. A instalação chegou a ser citada pela Guarda Revolucionária como um dos alvos da ofensiva, mas autoridades sírias afirmaram que não houve ataque na região. Os Estados Unidos retiraram suas tropas da base no início deste ano.
O Kuwait confirmou que uma usina de geração de energia e dessalinização de água foi atingida durante os ataques iranianos. O governo informou que o impacto provocou incêndio, danos à instalação e a paralisação de parte das unidades de produção. O Ministério da Eletricidade pediu à população que reduza o consumo de energia durante o período de emergência.
A Guarda Revolucionária também afirmou ter destruído dois radares americanos em Omã, um de vigilância marítima nas ilhas Salamah Rocks e outro de monitoramento aéreo na região de Ghanam. Não houve confirmação independente sobre os danos.
No mar, um navio-tanque foi atingido por um projétil durante a madrugada na costa de Omã, informou a agência britânica UK Maritime Trade Operations (UKMTO). A embarcação sofreu danos estruturais leves no lado esquerdo, mas todos os tripulantes permaneceram em segurança.
As Forças Armadas americanas anunciaram a conclusão da sexta noite consecutiva de bombardeios contra o Irã.
Segundo o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), caças, drones e navios de guerra lançaram munições de precisão contra dezenas de alvos militares iranianos, incluindo sistemas costeiros de vigilância, posições de defesa aérea, infraestrutura logística militar e capacidades marítimas.
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026
Os militares afirmaram que os ataques buscam reduzir a capacidade militar iraniana e responsabilizar Teerã pelas recentes ações contra a navegação comercial.
O CENTCOM também informou que mais de 50 mil militares americanos permanecem mobilizados no Oriente Médio.
Nesta quinta-feira, 18, fuzileiros navais americanos realizaram a abordagem de um navio mercante no Golfo de Omã como parte do bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos. Segundo os militares, três embarcações comerciais foram desviadas, uma foi desativada por descumprir as determinações e outra foi inspecionada durante a operação.
U.S. Marines from the 11th Marine Expeditionary Unit conduct a verification boarding aboard M/T Wen Yao in the Gulf of Oman, July 16.
As of today, American forces have redirected 3 commercial vessels trying to run the blockade, disabled 1 that didn’t comply, and boarded 1 to… pic.twitter.com/vbjArHuLaO
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2026
A agência estatal IRNA informou que os bombardeios americanos realizados durante a noite atingiram infraestrutura no sul e no oeste do país, deixando oito mortos e 20 feridos.
Segundo a agência, seis pontes foram atacadas na província de Hormozgan, no sul iraniano.
O Ministério da Saúde do Irã informou que, desde a retomada dos confrontos com os Estados Unidos, ao menos 38 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas. Entre as vítimas estão três mulheres e um menor de idade mortos, além de 22 mulheres e nove menores feridos.
Diante dos danos provocados aos sistemas de energia, o Ministério da Energia iraniano pediu que a população reduza o consumo de eletricidade, especialmente o uso de aparelhos de ar-condicionado nos horários de maior demanda, para preservar o fornecimento nas províncias do sul do país, afetadas simultaneamente pela onda de calor e pelos ataques à infraestrutura elétrica.
Com AFP