Messi comanda virada, Argentina derrota Inglaterra e está na final da Copa do Mundo

Copa do Mundo de 2026: liderada por Messi, a Argentina conquistou a vaga na final do Mundial (ROBERTO SCHMIDT / AFP)
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Publicado em 15 de julho de 2026 às 18h03.
Argentina e Inglaterra se enfrentaram nesta quarta-feira, 15, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pela semifinal da Copa do Mundo. Em campo, os argentinos levaram a melhor, venceram por 2 a 1 e garantiram sua vaga na final do torneio.
A primeira etapa foi marcada por poucas chances de gol e muitas faltas. Segundo estatísticas do Sofascore, os primeiros 45 minutos tiveram apenas três finalizações, uma da Inglaterra e duas da Argentina, sem nenhuma acertar o gol. Por outro lado, foram 12 faltas cometidas pelos argentinos e sete pelos ingleses.
Com isso, o placar se manteve em 0 a 0, e as equipes desceram para o intervalo sem grandes chances de movimentar o marcador.
Após um primeiro tempo com poucas emoções, a Inglaterra conseguiu abrir o placar diante da Argentina no início da segunda etapa, com Anthony Gordon. A seleção inglesa marcou aos 9 minutos do segundo tempo. Harry Kane deu um lançamento, que Tagliafico até cortou, mas a bola ficou com Declan Rice, que passou para Morgan Rogers, que cruzou para Gordon desviar para o fundo da rede.
Após o gol sofrido, a seleção argentina passou a pressionar, e a melhor chance da equipe sul-americana, até a pausa para a hidratação, foi com Nico González. O atacante acertou uma cabeçada, que parou em um milagre de Pickford.
Na sequência, mais uma grande chance da Argentina. Após novo cruzamento na área, Mac Allister subiu e cabeceou na trave, levando perigo ao gol inglês.
Até que, aos 40 minutos, a seleção argentina chegou ao empate. Messi achou Enzo Fernández na entrada da área, que bateu e estufou as redes de Pickford, que, dessa vez, não conseguiu parar o ataque rival.
E, aos 46 minutos, a Argentina chegou à virada, novamente pelos pés de Messi. O camisa 10 recebeu pelo lado direito e cruzou na cabeça de Lautaro Martínez, que só desviou para o fundo da rede.
Com a vitória, a Argentina vai enfrentar a Espanha na final da Copa do Mundo. O duelo será no próximo domingo, 19 de julho, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
A disputa pela terceira colocação da edição do Mundial de 2026, envolvendo França e Inglaterra, será no próximo sábado, 18 de julho. O duelo será às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.