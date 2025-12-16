Esporte

Fifa The Best 2025: acompanhe vencedores do prêmio ao vivo

Os melhores nomes do futebol internacional estão reunidos em Doha, no Catar, antes da final da Copa Intercontinental

Fifa The Best: cerimonia realizada no Catar premia os melhores jogadores de futebol da temporada (DeFodi Images/Getty Images)

Fifa The Best: cerimonia realizada no Catar premia os melhores jogadores de futebol da temporada (DeFodi Images/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 14h07.

Última atualização em 16 de dezembro de 2025 às 14h36.

Os melhores jogadores de futebol da temporada de 2025 vão ser conhecidos na tarde desta terça-feira, 16. O The Best 2025 da Fifa premia os melhores jogadores e times do futebol mundial em Doha, no Catar. A expectativa é alta, afinal, a cerimônia ocorre apenas um dia antes da final da Copa Internacional de 2025, em que Flamengo e Paris Saint-Germain se enfrentam também no Catar.

Esta é a décima edição da premiação, que já foi feita de maneira conjunta à Bola de Ouro entre 2010 e 2015.

Confira os vencedores:

  • Melhor goleiro: Gianluigi Donnarumma (Manchester City - Reino Unido)
  • Melhor goleira: Hannah Hampton (Chelsea - Reino Unido)
  • Prêmio Puskas (gol mais bonito masculino): Santiago Montiel (Independiente - Argentina)
  • Prêmio Marta (gol mais bonito feminino): Lizbeth Ovalle (Orlando Pride - Estados Unidos)
  • Fifa Fan Award: Zakho SC (Iraque)
  • Fifa Fair Play: Harlass-Neuking (médico do Jahn Regensburg - Alemanhã) 
  • Melhor técnica feminino: Sarina Wiegman (Inglaterra) 
  • Melhor técnico masculino: Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
  • Melhor jogadora feminina: Aitana Bonmatí (Espanha)

*Matéria em atualização

Fifa The Best vs. Bola de Ouro

O Bola de Ouro (Ballon d'Or) foi criado pela revista francesa France Football em 1956. Até 2009, o prêmio era entregue de forma independente, mas teve uma parceria de cinco edições com a Federação. Após o fim desta relação, os prêmios se tornaram distintos.

Uma diferença central entre a premiação francesa e o Fifa The Best é quem decide os vencedores. Enquanto os votantes no Bola de Ouro são apenas jornalistas especializados, a Federação permite votos de quatro categorias: capitães e técnicos das seleções nacionais (masculinas e femininas), jornalistas dos países filiados e torcedores de todo o mundo.

"Os quatro grupos de eleitores têm o mesmo peso eleitoral, independentemente do número real de votantes em cada grupo (ou seja, os votos de técnicos, capitães, jornalistas especializados e torcedores corresponderão, cada um, a 25% do total da votação, independentemente do tamanho de cada grupo)", afirmou a Fifa em comunicado oficial.

Assim como nas edições anteriores, um aplicativo de votação dedicado está sendo utilizado para o The Best Fifa Football Awards 2025. A votação da lista de indicados ocorreu entre os dias 6 e 28 de novembro.

Acompanhe o Fifa The Best

