Fifa The Best 2025: acompanhe vencedores do prêmio ao vivo

Os melhores jogadores de futebol da temporada de 2025 vão ser conhecidos na tarde desta terça-feira, 16. O The Best 2025 da Fifa premia os melhores jogadores e times do futebol mundial em Doha, no Catar. A expectativa é alta, afinal, a cerimônia ocorre apenas um dia antes da final da Copa Internacional de 2025, em que Flamengo e Paris Saint-Germain se enfrentam também no Catar.

Esta é a décima edição da premiação, que já foi feita de maneira conjunta à Bola de Ouro entre 2010 e 2015.

Confira os vencedores:

Melhor goleiro: Gianluigi Donnarumma (Manchester City - Reino Unido)



Melhor goleira: Hannah Hampton (Chelsea - Reino Unido)



Prêmio Puskas (gol mais bonito masculino): Santiago Montiel (Independiente - Argentina)

Prêmio Marta (gol mais bonito feminino): Lizbeth Ovalle (Orlando Pride - Estados Unidos)



Fifa Fan Award: Zakho SC (Iraque)

Fifa Fair Play: Harlass-Neuking (médico do Jahn Regensburg - Alemanhã)

Melhor técnica feminino: Sarina Wiegman (Inglaterra)

Melhor técnico masculino: Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

Melhor jogadora feminina: Aitana Bonmatí (Espanha)

*Matéria em atualização

Fifa The Best vs. Bola de Ouro

O Bola de Ouro (Ballon d'Or) foi criado pela revista francesa France Football em 1956. Até 2009, o prêmio era entregue de forma independente, mas teve uma parceria de cinco edições com a Federação. Após o fim desta relação, os prêmios se tornaram distintos.

Uma diferença central entre a premiação francesa e o Fifa The Best é quem decide os vencedores. Enquanto os votantes no Bola de Ouro são apenas jornalistas especializados, a Federação permite votos de quatro categorias: capitães e técnicos das seleções nacionais (masculinas e femininas), jornalistas dos países filiados e torcedores de todo o mundo.

"Os quatro grupos de eleitores têm o mesmo peso eleitoral, independentemente do número real de votantes em cada grupo (ou seja, os votos de técnicos, capitães, jornalistas especializados e torcedores corresponderão, cada um, a 25% do total da votação, independentemente do tamanho de cada grupo)", afirmou a Fifa em comunicado oficial.

Assim como nas edições anteriores, um aplicativo de votação dedicado está sendo utilizado para o The Best Fifa Football Awards 2025. A votação da lista de indicados ocorreu entre os dias 6 e 28 de novembro.

Acompanhe o Fifa The Best