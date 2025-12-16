Fifa The Best 2025: qual horário e onde assistir ao vivo

Redação Exame
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06h35.
A Fifa realiza nesta terça-feira, 16 de dezembro, a tão aguardada cerimônia de premiação do Fifa The Best 2025. O evento será transmitido ao vivo e promete atrair olhares do mundo todo, destacando os maiores talentos do futebol global.
A premiação, que ocorrerá em Doha, no Catar, vai eleger os melhores jogadores, técnicos e goleiros da temporada, com destaque para o prêmio de Melhor Jogador do Mundo.
A cerimônia de premiação será realizada em Doha, no Catar, e contará com 800 convidados. A grande festa acontecerá na véspera da final da Copa Intercontinental, entre Paris Saint-Germain e Flamengo, que se enfrentam na quarta-feira, 17.
O The Best, marcado para esta terça-feira, às 14h, no horário de Brasília, terá transmissão no site oficial da Fifa, Sportv, no Disney+ e também no canal da ESPN no YouTube.
Ousmane Dembélé (França, PSG)
Achraf Hakimi (Marrocos, PSG)
Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Munique)
Kylian Mbappé (França, Real Madrid)
Nuno Mendes (Portugal, PSG)
Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
Pedri (Espanha, Barcelona)
Raphinha (Brasil, Barcelona)
Mohamed Salah (Egito, Liverpool)
Vitinha (Portugal, PSG)
Lamine Yamal (Espanha, Barcelona)
Sandy Baltimore (França, Chelsea)
Nathalie Bjorn (Suécia, Chelsea)
Aitana Bonmatí (Espanha, Barcelona)
Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
Mariona Caldentey (Espanha, Arsenal)
Temwa Chawinga (Malawi, Corrente de Kansas City)
Diani Kadidiatou (França, Lyon)
Melchie Dumornay (Haiti, Lyon)
Patri Guijarro (Espanha, Barcelona)
Lindsey Heaps (EUA, Lyon)
Lauren James (Inglaterra, Chelsea)
Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)
Ewa Pajor (Polônia, Barcelona)
Claudia Pina (Espanha, Barcelona)
Alexia Putellas (Espanha, Barcelona)
Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)
Além de Raphinha, outros 11 brasileiros estão na disputa para integrar a Seleção da Temporada do The Best 2025. Veja os jogadores que representam o Brasil nesta votação:
Goleiros: Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras), John (Botafogo)
Zagueiros: Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal)
Atacantes: João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Luiz Henrique (Botafogo)