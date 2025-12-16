Esporte

Fifa The Best 2025: qual horário e onde assistir ao vivo

A premiação de Melhor Jogador do Mundo será revelada em uma cerimônia em Doha, no Catar, nesta terça-feira

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06h35.

A Fifa realiza nesta terça-feira, 16 de dezembro, a tão aguardada cerimônia de premiação do Fifa The Best 2025. O evento será transmitido ao vivo e promete atrair olhares do mundo todo, destacando os maiores talentos do futebol global.

A premiação, que ocorrerá em Doha, no Catar, vai eleger os melhores jogadores, técnicos e goleiros da temporada, com destaque para o prêmio de Melhor Jogador do Mundo.

A cerimônia de premiação será realizada em Doha, no Catar, e contará com 800 convidados. A grande festa acontecerá na véspera da final da Copa Intercontinental, entre Paris Saint-Germain e Flamengo, que se enfrentam na quarta-feira, 17.

Onde e quando assistir?

O The Best, marcado para esta terça-feira, às 14h, no horário de Brasília, terá transmissão no site oficial da Fifa, Sportv, no Disney+ e também no canal da ESPN no YouTube.

Indicados ao prêmio de Melhor Jogador de 2025

  • Ousmane Dembélé (França, PSG)

  • Achraf Hakimi (Marrocos, PSG)

  • Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Munique)

  • Kylian Mbappé (França, Real Madrid)

  • Nuno Mendes (Portugal, PSG)

  • Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)

  • Pedri (Espanha, Barcelona)

  • Raphinha (Brasil, Barcelona)

  • Mohamed Salah (Egito, Liverpool)

  • Vitinha (Portugal, PSG)

  • Lamine Yamal (Espanha, Barcelona)

Indicadas ao prêmio de Melhor Jogadora de 2025

  • Sandy Baltimore (França, Chelsea)

  • Nathalie Bjorn (Suécia, Chelsea)

  • Aitana Bonmatí (Espanha, Barcelona)

  • Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)

  • Mariona Caldentey (Espanha, Arsenal)

  • Temwa Chawinga (Malawi, Corrente de Kansas City)

  • Diani Kadidiatou (França, Lyon)

  • Melchie Dumornay (Haiti, Lyon)

  • Patri Guijarro (Espanha, Barcelona)

  • Lindsey Heaps (EUA, Lyon)

  • Lauren James (Inglaterra, Chelsea)

  • Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)

  • Ewa Pajor (Polônia, Barcelona)

  • Claudia Pina (Espanha, Barcelona)

  • Alexia Putellas (Espanha, Barcelona)

  • Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)

  • Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)

Brasileiros na disputa para a Seleção da Temporada

Além de Raphinha, outros 11 brasileiros estão na disputa para integrar a Seleção da Temporada do The Best 2025. Veja os jogadores que representam o Brasil nesta votação:

  • Goleiros: Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras), John (Botafogo)

  • Zagueiros: Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal)

  • Atacantes: João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Luiz Henrique (Botafogo)

 

 

 

