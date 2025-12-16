Fifa The Best 2025: Raphinha é único brasileiro concorrendo a Melhor Jogador

O prêmio de Melhor Jogador será decidido nesta terça-feira, 16, durante a cerimônia do Fifa The Best 2025, em Doha, no Catar.
Raphinha: jogador do Barcelona é único brasileiro finalista (Pedro Salado / Colaborador/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06h47.
O atacante Raphinha, do Barcelona, é o único brasileiro concorrendo ao prêmio de Melhor Jogador do Mundo no Fifa The Best 2025. Ele se destaca entre os 11 finalistas, incluindo grandes nomes como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Mohamed Salah.
Com uma temporada no Barcelona, Raphinha vem se firmando como peça-chave no ataque da equipe.
O The Best, marcado para esta terça-feira, às 14h, no horário de Brasília, terá transmissão no site oficial da Fifa, Sportv, no Disney+ e também no canal da ESPN no YouTube.
Ousmane Dembélé (França, PSG)
Achraf Hakimi (Marrocos, PSG)
Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Munique)
Kylian Mbappé (França, Real Madrid)
Nuno Mendes (Portugal, PSG)
Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
Pedri (Espanha, Barcelona)
Raphinha (Brasil, Barcelona)
Mohamed Salah (Egito, Liverpool)
Vitinha (Portugal, PSG)
Lamine Yamal (Espanha, Barcelona)
Sandy Baltimore (França, Chelsea)
Nathalie Bjorn (Suécia, Chelsea)
Aitana Bonmatí (Espanha, Barcelona)
Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
Mariona Caldentey (Espanha, Arsenal)
Temwa Chawinga (Malawi, Corrente de Kansas City)
Diani Kadidiatou (França, Lyon)
Melchie Dumornay (Haiti, Lyon)
Patri Guijarro (Espanha, Barcelona)
Lindsey Heaps (EUA, Lyon)
Lauren James (Inglaterra, Chelsea)
Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)
Ewa Pajor (Polônia, Barcelona)
Claudia Pina (Espanha, Barcelona)
Alexia Putellas (Espanha, Barcelona)
Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)
Além de Raphinha, outros 11 brasileiros estão na disputa para integrar a Seleção da Temporada do The Best 2025. Veja os jogadores que representam o Brasil nesta votação:
Goleiros: Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras), John (Botafogo)
Zagueiros: Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal)
Atacantes: João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Luiz Henrique (Botafogo)