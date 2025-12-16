Fifa The Best: confira os vencedores já anunciados

Fifa The Best: cerimonia realizada no Catar premia os melhores jogadores de futebol da temporada (Fifa/Divulgação)
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13h53.
A Fifa anunciou na manhã desta terça-feira, 16, alguns dos vencedores da principal premiação do futebol mundial, o The Best. A cerimônia está marcada para às 14h desta terça em Doha, no Catar. Mesmo assim, a entidade se antecipou e já divulgou alguns dos vencedores nas redes sociais.
O evento, que terá transmissão ao vivo, reunirá os maiores talentos do futebol para celebrar os melhores jogadores, técnicos e goleiros da temporada, com destaque para o prêmio de Melhor Jogador do Mundo. A cerimônia acontece na véspera da decisão da Copa Intercontinental, entre Paris Saint-Germain e Flamengo.
O The Best, marcado para esta terça-feira, às 14h, no horário de Brasília, terá transmissão no site oficial da Fifa, Sportv, no Disney+ e também no canal da ESPN no YouTube.