Fifa The Best: confira os vencedores já anunciados

Gol mais bonito do ano foi do Independiente da Argentina

Fifa The Best: cerimonia realizada no Catar premia os melhores jogadores de futebol da temporada (Fifa/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13h53.

A Fifa anunciou na manhã desta terça-feira, 16, alguns dos vencedores da principal premiação do futebol mundial, o The Best. A cerimônia está marcada para às 14h desta terça em Doha, no Catar. Mesmo assim, a entidade se antecipou e já divulgou alguns dos vencedores nas redes sociais.

O evento, que terá transmissão ao vivo, reunirá os maiores talentos do futebol para celebrar os melhores jogadores, técnicos e goleiros da temporada, com destaque para o prêmio de Melhor Jogador do Mundo. A cerimônia acontece na véspera da decisão da Copa Intercontinental, entre Paris Saint-Germain e Flamengo.

Confira os vencedores:

  • Melhor goleiro: Gianluigi Donnarumma (Manchester City - Reino Unido)
  • Melhor goleira: Hannah Hampton (Chelsea - Reino Unido)
  • Prêmio Puskas (gol mais bonito masculino): Santiago Montiel (Independiente - Argentina)
  • Prêmio Marta (gol mais bonito feminino): Lizbeth Ovalle (Orlando Pride - Estados Unidos)
  • Fifa Fan Award: Zakho SC (Iraque)
  • Fifa Fair Play: Harlass-Neuking (médico do Jahn Regensburg - Alemanhã) 

Onde e quando assistir?

O The Best, marcado para esta terça-feira, às 14h, no horário de Brasília, terá transmissão no site oficial da Fifa, Sportv, no Disney+ e também no canal da ESPN no YouTube.

