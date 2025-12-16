Fifa The Best: confira os vencedores já anunciados

A Fifa anunciou na manhã desta terça-feira, 16, alguns dos vencedores da principal premiação do futebol mundial, o The Best. A cerimônia está marcada para às 14h desta terça em Doha, no Catar. Mesmo assim, a entidade se antecipou e já divulgou alguns dos vencedores nas redes sociais.

O evento, que terá transmissão ao vivo, reunirá os maiores talentos do futebol para celebrar os melhores jogadores, técnicos e goleiros da temporada, com destaque para o prêmio de Melhor Jogador do Mundo. A cerimônia acontece na véspera da decisão da Copa Intercontinental, entre Paris Saint-Germain e Flamengo.

Confira os vencedores:

Melhor goleiro: Gianluigi Donnarumma (Manchester City - Reino Unido)



Melhor goleira: Hannah Hampton (Chelsea - Reino Unido)



Prêmio Puskas (gol mais bonito masculino): Santiago Montiel (Independiente - Argentina)

Prêmio Marta (gol mais bonito feminino): Lizbeth Ovalle (Orlando Pride - Estados Unidos)



Fifa Fan Award: Zakho SC (Iraque)

Fifa Fair Play: Harlass-Neuking (médico do Jahn Regensburg - Alemanhã)

Onde e quando assistir?

O The Best, marcado para esta terça-feira, às 14h, no horário de Brasília, terá transmissão no site oficial da Fifa, Sportv, no Disney+ e também no canal da ESPN no YouTube.

Acompanhe o Fifa The Best