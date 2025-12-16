Fifa The Best 2025: veja lista de indicados

-
Ousmane Dembélé (França, PSG)
-
Achraf Hakimi (Marrocos, PSG)
-
Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Munique)
-
Kylian Mbappé (França, Real Madrid)
-
Nuno Mendes (Portugal, PSG)
-
Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
-
Pedri (Espanha, Barcelona)
-
Raphinha (Brasil, Barcelona)
-
Mohamed Salah (Egito, Liverpool)
-
Vitinha (Portugal, PSG)
-
Lamine Yamal (Espanha, Barcelona)
-
Sandy Baltimore (França, Chelsea)
-
Nathalie Bjorn (Suécia, Chelsea)
-
Aitana Bonmatí (Espanha, Barcelona)
-
Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
-
Mariona Caldentey (Espanha, Arsenal)
-
Temwa Chawinga (Malawi, Corrente de Kansas City)
-
Diani Kadidiatou (França, Lyon)
-
Melchie Dumornay (Haiti, Lyon)
-
Patri Guijarro (Espanha, Barcelona)
-
Lindsey Heaps (EUA, Lyon)
-
Lauren James (Inglaterra, Chelsea)
-
Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)
-
Ewa Pajor (Polônia, Barcelona)
-
Claudia Pina (Espanha, Barcelona)
-
Alexia Putellas (Espanha, Barcelona)
-
Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
-
Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)
-
Goleiros: Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras), John (Botafogo)
-
Zagueiros: Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal)
-
Atacantes: João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Luiz Henrique (Botafogo)
O The Best, marcado para esta terça-feira, às 14h, no horário de Brasília, terá transmissão no site oficial da Fifa, Sportv, no Disney+ e também no canal da ESPN no YouTube.