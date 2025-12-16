Esporte

Fifa The Best 2025: veja lista de indicados

Cerimônia do Fifa The Best 2025, que acontece em Doha nesta terça-feira, 16, premiará os maiores destaques do futebol mundial

16 de dezembro de 2025

A Fifa realiza nesta terça-feira, 16, a aguardada cerimônia de premiação do Fifa The Best 2025, em Doha, no Catar.

O evento, que terá transmissão ao vivo, reunirá os maiores talentos do futebol global para celebrar os melhores jogadores, técnicos e goleiros da temporada, com destaque para o prêmio de Melhor Jogador do Mundo. A cerimônia acontece na véspera da decisão da Copa Intercontinental, entre Paris Saint-Germain e Flamengo.

Indicados ao prêmio de Melhor Jogador de 2025

  • Ousmane Dembélé (França, PSG)

  • Achraf Hakimi (Marrocos, PSG)

  • Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Munique)

  • Kylian Mbappé (França, Real Madrid)

  • Nuno Mendes (Portugal, PSG)

  • Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)

  • Pedri (Espanha, Barcelona)

  • Raphinha (Brasil, Barcelona)

  • Mohamed Salah (Egito, Liverpool)

  • Vitinha (Portugal, PSG)

  • Lamine Yamal (Espanha, Barcelona)

Indicadas ao prêmio de Melhor Jogadora de 2025

  • Sandy Baltimore (França, Chelsea)

  • Nathalie Bjorn (Suécia, Chelsea)

  • Aitana Bonmatí (Espanha, Barcelona)

  • Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)

  • Mariona Caldentey (Espanha, Arsenal)

  • Temwa Chawinga (Malawi, Corrente de Kansas City)

  • Diani Kadidiatou (França, Lyon)

  • Melchie Dumornay (Haiti, Lyon)

  • Patri Guijarro (Espanha, Barcelona)

  • Lindsey Heaps (EUA, Lyon)

  • Lauren James (Inglaterra, Chelsea)

  • Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)

  • Ewa Pajor (Polônia, Barcelona)

  • Claudia Pina (Espanha, Barcelona)

  • Alexia Putellas (Espanha, Barcelona)

  • Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)

  • Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)

Brasileiros na disputa para a Seleção da Temporada

Além de Raphinha, outros 11 brasileiros estão na disputa para integrar a Seleção da Temporada do The Best 2025. Veja os jogadores que representam o Brasil nesta votação:

  • Goleiros: Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras), John (Botafogo)

  • Zagueiros: Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal)

  • Atacantes: João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Luiz Henrique (Botafogo)

Onde e quando assistir?

O The Best, marcado para esta terça-feira, às 14h, no horário de Brasília, terá transmissão no site oficial da Fifa, Sportv, no Disney+ e também no canal da ESPN no YouTube.

 

