Qual a diferença entre a Bola de Ouro e o Fifa The Best?

Bola de Ouro: prêmio disputado entre Messi e Ronaldo em 2013 era oficializado pela Fifa (Arnd Wiegmann/Reuters)
Redação Exame
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13h56.
A premiação Fifa The Best 2025 ocorre nesta terça-feira, 16, a partir das 14h. Apesar da importância do prêmio no mundo do futebol, parte da torcida ainda confunde ele com o Bola de Ouro (Ballon d'Or), que ocorre desde 1956.
O prêmio mais antigo foi criado pela revista francesa France Football e, até 2009, era entregue de forma independente. Parte da confusão entre as honrarias é o fato de que elas já foram uma só, durante a parceria de cinco edições entre a Fifa e o veículo francês.
Ou seja, antes da criação do The Best, o Bola de Ouro foi por anos a premiação oficial da Fifa. Após o fim desta relação, os prêmios se tornaram distintos.
Uma diferença central entre a premiação francesa e o Fifa The Best é quem decide os vencedores. Enquanto os votantes no Bola de Ouro são apenas jornalistas especializados, a Federação permite votos de quatro categorias: capitães e técnicos das seleções nacionais (masculinas e femininas), jornalistas dos países filiados e torcedores de todo o mundo.
"Os quatro grupos de eleitores têm o mesmo peso eleitoral, independentemente do número real de votantes em cada grupo (ou seja, os votos de técnicos, capitães, jornalistas especializados e torcedores corresponderão, cada um, a 25% do total da votação, independentemente do tamanho de cada grupo)", afirmou a Fifa em comunicado oficial.
Assim como nas edições anteriores, um aplicativo de votação dedicado está sendo utilizado para o The Best Fifa Football Awards 2025. A votação da lista de indicados ocorreu entre os dias 6 e 28 de novembro.
No caso do Bola de Ouro, a avaliação dos vencedores seguiu o critério estabelecido pela publicação francesa: a seleção foi feita com base no desempenho dos atletas ao longo da temporada europeia, de julho de 2024 a junho de 2025.
A revista enviou uma lista com 30 nomes a um colégio eleitoral formado por jornalistas esportivos de 100 países, os mais bem colocados no ranking da Fifa à época da votação. Cada jurado escolheu três jogadores em ordem de preferência. A soma dos pontos determinou os ganhadores em cada categoria.
O tradicional troféu consagrou em setembro deste ano o "melhor jogador do mundo" e a "melhor jogadora do mundo" na temporada 2023/24.
O ponta francês do PSG, Ousmane Dembélé, foi o vencedor da Bola de Ouro de Melhor Jogador da temporada, o principal prêmio da noite. Entre os indicados ao prêmio de melhor jogador estiveram brasileiros Vini Jr. e Raphinha, enquanto Marta e Amanda Gutierres apareceram entre os destaques da premiação feminina.
A edição deste ano marcou uma mudança estrutural na distribuição dos troféus: pela primeira vez, todas as categorias tiveram versões separadas para homens e mulheres. Isso incluiu as premiações de melhor jogador, melhor time, melhor treinador, melhor jovem — o Prêmio Kopa —, melhor goleiro — o Prêmio Yashin — e artilheiro da temporada — o Prêmio Gerd Müller.
O The Best, marcado para esta terça-feira, às 14h, no horário de Brasília, terá transmissão no site oficial da Fifa, Sportv, no Disney+ e também no canal da ESPN no YouTube.