Fifa The Best: quem vota no prêmio?

Cerimônia já foi realizada em parceria com o Bola de Ouro, mas, desde 2016, ambos têm sistemas de votação distintos

Fifa The Best (Fifa/Divulgação)

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13h04.

O The Best 2025 da Fifa ocorre nesta terça-feira, 16, e premia os melhores jogadores e times do futebol mundial em Doha, no Catar. A expectativa é alta, afinal, a cerimônia ocorre apenas um dia antes da final da Copa Internacional de 2025, em que Flamengo e Paris Saint-Germain se enfrentam também no Catar.

Esta é a décima edição da premiação, que já foi feita de maneira conjunta à Bola de Ouro entre 2010 e 2015.

Fifa The Best vs. Bola de Ouro

O Bola de Ouro (Ballon d'Or) foi criado pela revista francesa France Football em 1956. Até 2009, o prêmio era entregue de forma independente, mas teve uma parceria de cinco edições com a Federação. Após o fim desta relação, os prêmios se tornaram distintos.

Uma diferença central entre a premiação francesa e o Fifa The Best é quem decide os vencedores. Enquanto os votantes no Bola de Ouro são apenas jornalistas especializados, a Federação permite votos de quatro categorias: capitães e técnicos das seleções nacionais (masculinas e femininas), jornalistas dos países filiados e torcedores de todo o mundo.

"Os quatro grupos de eleitores têm o mesmo peso eleitoral, independentemente do número real de votantes em cada grupo (ou seja, os votos de técnicos, capitães, jornalistas especializados e torcedores corresponderão, cada um, a 25% do total da votação, independentemente do tamanho de cada grupo)", afirmou a Fifa em comunicado oficial.

Assim como nas edições anteriores, um aplicativo de votação dedicado está sendo utilizado para o The Best Fifa Football Awards 2025. A votação da lista de indicados ocorreu entre os dias 6 e 28 de novembro.

Onde e quando assistir?

O The Best, marcado para esta terça-feira, às 14h, no horário de Brasília, terá transmissão no site oficial da Fifa, Sportv, no Disney+ e também no canal da ESPN no YouTube.

Indicados ao prêmio de Melhor Jogador de 2025

  • Ousmane Dembélé (França, PSG)

  • Achraf Hakimi (Marrocos, PSG)

  • Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Munique)

  • Kylian Mbappé (França, Real Madrid)

  • Nuno Mendes (Portugal, PSG)

  • Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)

  • Pedri (Espanha, Barcelona)

  • Raphinha (Brasil, Barcelona)

  • Mohamed Salah (Egito, Liverpool)

  • Vitinha (Portugal, PSG)

  • Lamine Yamal (Espanha, Barcelona)

Indicadas ao prêmio de Melhor Jogadora de 2025

  • Sandy Baltimore (França, Chelsea)

  • Nathalie Bjorn (Suécia, Chelsea)

  • Aitana Bonmatí (Espanha, Barcelona)

  • Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)

  • Mariona Caldentey (Espanha, Arsenal)

  • Temwa Chawinga (Malawi, Corrente de Kansas City)

  • Diani Kadidiatou (França, Lyon)

  • Melchie Dumornay (Haiti, Lyon)

  • Patri Guijarro (Espanha, Barcelona)

  • Lindsey Heaps (EUA, Lyon)

  • Lauren James (Inglaterra, Chelsea)

  • Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)

  • Ewa Pajor (Polônia, Barcelona)

  • Claudia Pina (Espanha, Barcelona)

  • Alexia Putellas (Espanha, Barcelona)

  • Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)

  • Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)

Brasileiros na disputa para a Seleção da Temporada

Além de Raphinha, outros 11 brasileiros estão na disputa para integrar a Seleção da Temporada do The Best 2025. Veja os jogadores que representam o Brasil nesta votação:

  • Goleiros: Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras), John (Botafogo)

  • Zagueiros: Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal)

  • Atacantes: João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Luiz Henrique (Botafogo)

