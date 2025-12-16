Fifa The Best: quem vota no prêmio?

O The Best 2025 da Fifa ocorre nesta terça-feira, 16, e premia os melhores jogadores e times do futebol mundial em Doha, no Catar. A expectativa é alta, afinal, a cerimônia ocorre apenas um dia antes da final da Copa Internacional de 2025, em que Flamengo e Paris Saint-Germain se enfrentam também no Catar.

Esta é a décima edição da premiação, que já foi feita de maneira conjunta à Bola de Ouro entre 2010 e 2015.

Fifa The Best vs. Bola de Ouro

O Bola de Ouro (Ballon d'Or) foi criado pela revista francesa France Football em 1956. Até 2009, o prêmio era entregue de forma independente, mas teve uma parceria de cinco edições com a Federação. Após o fim desta relação, os prêmios se tornaram distintos.

Uma diferença central entre a premiação francesa e o Fifa The Best é quem decide os vencedores. Enquanto os votantes no Bola de Ouro são apenas jornalistas especializados, a Federação permite votos de quatro categorias: capitães e técnicos das seleções nacionais (masculinas e femininas), jornalistas dos países filiados e torcedores de todo o mundo.

"Os quatro grupos de eleitores têm o mesmo peso eleitoral, independentemente do número real de votantes em cada grupo (ou seja, os votos de técnicos, capitães, jornalistas especializados e torcedores corresponderão, cada um, a 25% do total da votação, independentemente do tamanho de cada grupo)", afirmou a Fifa em comunicado oficial.

Assim como nas edições anteriores, um aplicativo de votação dedicado está sendo utilizado para o The Best Fifa Football Awards 2025. A votação da lista de indicados ocorreu entre os dias 6 e 28 de novembro.

Onde e quando assistir?

O The Best, marcado para esta terça-feira, às 14h, no horário de Brasília, terá transmissão no site oficial da Fifa, Sportv, no Disney+ e também no canal da ESPN no YouTube.

Indicados ao prêmio de Melhor Jogador de 2025

Ousmane Dembélé (França, PSG)

Achraf Hakimi (Marrocos, PSG)

Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Munique)

Kylian Mbappé (França, Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal, PSG)

Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)

Pedri (Espanha, Barcelona)

Raphinha (Brasil, Barcelona)

Mohamed Salah (Egito, Liverpool)

Vitinha (Portugal, PSG)

Lamine Yamal (Espanha, Barcelona)

Indicadas ao prêmio de Melhor Jogadora de 2025

Sandy Baltimore (França, Chelsea)

Nathalie Bjorn (Suécia, Chelsea)

Aitana Bonmatí (Espanha, Barcelona)

Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)

Mariona Caldentey (Espanha, Arsenal)

Temwa Chawinga (Malawi, Corrente de Kansas City)

Diani Kadidiatou (França, Lyon)

Melchie Dumornay (Haiti, Lyon)

Patri Guijarro (Espanha, Barcelona)

Lindsey Heaps (EUA, Lyon)

Lauren James (Inglaterra, Chelsea)

Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)

Ewa Pajor (Polônia, Barcelona)

Claudia Pina (Espanha, Barcelona)

Alexia Putellas (Espanha, Barcelona)

Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)

Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)

Brasileiros na disputa para a Seleção da Temporada

Além de Raphinha, outros 11 brasileiros estão na disputa para integrar a Seleção da Temporada do The Best 2025. Veja os jogadores que representam o Brasil nesta votação: