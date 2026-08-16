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Fase de grupos copa 2026

Barcelona paga R$ 453 milhões por Rodri, melhor jogador da Copa de 2026

Clube catalão chegou a um acordo com o Manchester City, segundo o jornal espanhol Marca; transferência ainda depende de assinatura e exames médicos

Rodri: jogador também venceu a Bola de Ouro de 2024 (Florencia Tan Jun/Getty Images)

Rodri: jogador também venceu a Bola de Ouro de 2024 (Florencia Tan Jun/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 16h51.

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Eleito pela Fifa como o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, Rodri está perto de trocar o Manchester City pelo Barcelona. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, os dois clubes chegaram a um acordo para a transferência do meio-campista espanhol.

O negócio, porém, ainda não foi oficializado. Rodri precisa assinar o contrato e passar por exames médicos antes de ser oficialmente anunciado pelo Barcelona. De acordo com o jornal espanhol Marca, a operação custará € 75 milhões (R$ 453,2 milhões), entre valores fixos e variáveis.

O acordo foi fechado neste domingo, 16, após dez dias de negociações. O Barcelona apresentou cinco propostas até chegar ao valor aceito pelo City. A oferta inicial era de € 45 milhões fixos, além de bônus, enquanto o clube inglês começou as conversas pedindo € 90 milhões.

A possível contratação ocorre pouco mais de um mês depois de Rodri liderar a Espanha na conquista de seu segundo título mundial. Principal referência do meio-campo da seleção, o camisa 16 recebeu a Bola de Ouro da Copa, à frente de Lionel Messi e Kylian Mbappé.

Aos 30 anos, Rodri também venceu a Bola de Ouro de 2024. No Manchester City desde 2019, o volante disputou 298 jogos, marcou 28 gols, deu 30 assistências e conquistou 13 títulos. Seu contrato com o clube inglês é válido até junho de 2027.

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