Morre Rui Rezende, o lobisomem de 'Roque Santeiro'

O ator Rui Rezende morreu neste domingo, 12 aos 87 anos. O artista estava internado desde 2 de julho no Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

Morador do Retiro dos Artistas desde 2019, Rui teve a morte confirmada pela instituição, que prestou homenagem ao veterano.

"Ao longo de décadas de carreira, Rui emocionou o público com seu talento nos palcos, no cinema e na televisão, construindo uma trajetória marcada pela dedicação à arte e por personagens que permanecerão vivos na memória de gerações", afirmou o Retiro dos Artistas em nota.

Natural de Araguari (MG), José Pereira Rezende Filho nasceu em 18 de novembro de 1938 e adotou o nome artístico Rui Rezende. Com mais de cinco décadas de carreira, destacou-se no teatro, no cinema e na televisão.

Seu personagem mais marcante foi o professor Astromar Junqueira, que se transformava em lobisomem na novela 'Roque Santeiro' (1985), um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira. O ator também interpretou Bob Lamb em 'A História de Ana Raio e Zé Trovão' (1990), exibida pela extinta Rede Manchete.