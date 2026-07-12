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Morre Rui Rezende, o lobisomem de 'Roque Santeiro'

Veterano da TV brasileira estava internado desde o início de julho

Com mais de cinco décadas de carreira, ator ficou marcado pelo papel do professor Astromar Junqueira, o lobisomem de 'Roque Santeiro' (Globoplay/Reprodução)

Com mais de cinco décadas de carreira, ator ficou marcado pelo papel do professor Astromar Junqueira, o lobisomem de 'Roque Santeiro' (Globoplay/Reprodução)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 12 de julho de 2026 às 18h46.

O ator Rui Rezende morreu neste domingo, 12 aos 87 anos. O artista estava internado desde 2 de julho no Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

Morador do Retiro dos Artistas desde 2019, Rui teve a morte confirmada pela instituição, que prestou homenagem ao veterano.

"Ao longo de décadas de carreira, Rui emocionou o público com seu talento nos palcos, no cinema e na televisão, construindo uma trajetória marcada pela dedicação à arte e por personagens que permanecerão vivos na memória de gerações", afirmou o Retiro dos Artistas em nota.

Natural de Araguari (MG), José Pereira Rezende Filho nasceu em 18 de novembro de 1938 e adotou o nome artístico Rui Rezende. Com mais de cinco décadas de carreira, destacou-se no teatro, no cinema e na televisão.

Seu personagem mais marcante foi o professor Astromar Junqueira, que se transformava em lobisomem na novela 'Roque Santeiro' (1985), um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira. O ator também interpretou Bob Lamb em 'A História de Ana Raio e Zé Trovão' (1990), exibida pela extinta Rede Manchete.

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