Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja as partidas desta terça-feira, 7, e onde assistir

Lionel Messi, da Argentina: craque vai enfrentar Mohamed Salah, do Egito, nesta terça-feira, 7 (CHANDAN KHANNA / AFP)
Repórter
Publicado em 7 de julho de 2026 às 07h51.
Nesta terça-feira, 7, a bola rola para os dois últimos jogos das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
O destaque fica por conta do confronto entre Argentina e Egito, que coloca frente a frente Lionel Messi e Mohamed Salah. As seleções se enfrentam, às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.
Na sequência, Suíça e Colômbia se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá.
A Argentina chega às oitavas de final após vencer Cabo Verde em um jogo histórico e agora tenta confirmar o favoritismo para seguir na disputa pelo título.
O Egito, por sua vez, garantiu a classificação ao eliminar a Austrália nos pênaltis e busca surpreender a seleção comandada por Lionel Messi para avançar às quartas de final.
A Suíça conquistou a vaga nas oitavas após derrotar a Argélia por 2 a 0 nos 16 avos de final.
Já a Colômbia avançou ao vencer Gana por 1 a 0, com gol de Jhon Arias, e tenta garantir presença entre as oito melhores seleções da Copa do Mundo.
A Noruega enfrentará a Inglaterra, que venceu o México por 3 a 2 e avançou para as quartas. Já a França enfrentará o Marrocos na próxima fase do torneio.
A Bélgica, que venceu os Estados Unidos por 4 a 1 na noite de segunda-feira, 6, vai enfrentar a Espanha.
Os vencedores dos confrontos entre Argentina e Egito e entre Suíça e Colômbia avançam às quartas de final da Copa do Mundo de 2026.