Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja as partidas desta terça-feira, 7, e onde assistir

O destaque fica por conta do duelo entre Argentina e Egito, enquanto Suíça e Colômbia disputam a última vaga nas quartas de final

Lionel Messi, da Argentina: craque vai enfrentar Mohamed Salah, do Egito, nesta terça-feira, 7 (CHANDAN KHANNA / AFP)

Lionel Messi, da Argentina: craque vai enfrentar Mohamed Salah, do Egito, nesta terça-feira, 7 (CHANDAN KHANNA / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 7 de julho de 2026 às 07h51.

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Nesta terça-feira, 7, a bola rola para os dois últimos jogos das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O destaque fica por conta do confronto entre Argentina e Egito, que coloca frente a frente Lionel Messi e Mohamed Salah. As seleções se enfrentam, às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Na sequência, Suíça e Colômbia se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá.

Onde assistir aos jogos de hoje, terça-feira, 7

Campanhas de Argentina e Egito

A Argentina chega às oitavas de final após vencer Cabo Verde em um jogo histórico e agora tenta confirmar o favoritismo para seguir na disputa pelo título.

O Egito, por sua vez, garantiu a classificação ao eliminar a Austrália nos pênaltis e busca surpreender a seleção comandada por Lionel Messi para avançar às quartas de final.

Campanhas de Suíça e Colômbia

A Suíça conquistou a vaga nas oitavas após derrotar a Argélia por 2 a 0 nos 16 avos de final.

Já a Colômbia avançou ao vencer Gana por 1 a 0, com gol de Jhon Arias, e tenta garantir presença entre as oito melhores seleções da Copa do Mundo.

Seleções classificadas para as quartas de final

  • Marrocos
  • França
  • Noruega
  • Inglaterra
  • Espanha
  • Bélgica
  • Argentina ou Egito
  • Colômbia ou Suíça

Como ficou o chaveamento?

A Noruega enfrentará a Inglaterra, que venceu o México por 3 a 2 e avançou para as quartas. Já a França enfrentará o Marrocos na próxima fase do torneio.

A Bélgica, que venceu os Estados Unidos por 4 a 1 na noite de segunda-feira, 6, vai enfrentar a Espanha.

Os vencedores dos confrontos entre Argentina e Egito e entre Suíça e Colômbia avançam às quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

 

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