Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja as partidas desta terça-feira, 7, e onde assistir

Nesta terça-feira, 7, a bola rola para os dois últimos jogos das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O destaque fica por conta do confronto entre Argentina e Egito, que coloca frente a frente Lionel Messi e Mohamed Salah. As seleções se enfrentam, às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Na sequência, Suíça e Colômbia se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá.

Onde assistir aos jogos de hoje, terça-feira, 7

Argentina x Egito - TV Globo, Globoplay, sportv, ge tv, NSports, SBT e CazéTV

Suíça x Colômbia - TV Globo, Globoplay, sportv, ge tv e CazéTV

Campanhas de Argentina e Egito

A Argentina chega às oitavas de final após vencer Cabo Verde em um jogo histórico e agora tenta confirmar o favoritismo para seguir na disputa pelo título.

O Egito, por sua vez, garantiu a classificação ao eliminar a Austrália nos pênaltis e busca surpreender a seleção comandada por Lionel Messi para avançar às quartas de final.

Campanhas de Suíça e Colômbia

A Suíça conquistou a vaga nas oitavas após derrotar a Argélia por 2 a 0 nos 16 avos de final.

Já a Colômbia avançou ao vencer Gana por 1 a 0, com gol de Jhon Arias, e tenta garantir presença entre as oito melhores seleções da Copa do Mundo.

Seleções classificadas para as quartas de final

Marrocos

França

Noruega

Inglaterra

Espanha

Bélgica

Argentina ou Egito

Colômbia ou Suíça

Como ficou o chaveamento?

A Noruega enfrentará a Inglaterra, que venceu o México por 3 a 2 e avançou para as quartas. Já a França enfrentará o Marrocos na próxima fase do torneio.

A Bélgica, que venceu os Estados Unidos por 4 a 1 na noite de segunda-feira, 6, vai enfrentar a Espanha.

Os vencedores dos confrontos entre Argentina e Egito e entre Suíça e Colômbia avançam às quartas de final da Copa do Mundo de 2026.