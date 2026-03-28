Estados Unidos x Bélgica: onde assistir e qual horário do jogo

Estados Unidos e Bélgica se enfrentam neste sábado, 28 em amistoso internacional da Data Fifa. A partida será disputada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e faz parte da preparação das duas seleções para a Copa do Mundo de 2026.

O confronto reúne duas equipes que estarão no próximo Mundial e usam a janela de março para ajustes antes da competição.

Como chegam os Estados Unidos

Os Estados Unidos tratam o amistoso como um dos testes mais fortes antes da Copa do Mundo. A equipe terá pela frente um adversário de peso, e Mauricio Pochettino destacou que o jogo abre uma sequência de amistosos importantes antes do Mundial. Os americanos terão o desfalque no volante Tyler Adams por lesão no quadríceps.

O Estados Unidos estão no Grupo D do Mundial de 2026, ao lado de Paraguai, Austrália e do vencedor da repescagem europeia C (Turquia ou o vencedor de Eslováquia/Kosovo).

Como chega a Bélgica

A Bélgica chega para o amistoso como uma das seleções mais respeitadas da Europa. Para os belgas, o amistoso também faz parte de uma agenda montada com foco no Mundial. A equipe terá baixas importantes em todos os setores. Courtois segue lesionado, enquanto o atacante Romelu Lukaku ficou fora dos amistosos nos Estados Unidos para focar na recuperação física. Leandro Trossard e Hans Vanaken também foram retirados da convocação por problemas no quadril.

Onde assistir a Estados Unidos x Bélgica ao vivo

O duelo entre Estados Unidos x Bélgica terá transmissão pela Xsports, às 16h30.

Horário e local de Estados Unidos x Bélgica

O amistoso será disputado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta e começa às 16h30 de Brasília neste sábado, 28 de março.

Prováveis escalações

Estados Unidos (Técnico: Mauricio Pochettino)

Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson; Weston McKennie e Johnny Cardoso; Tim Weah, Brenden Aaronson e Christian Pulisic; Folarin Balogun.

Bélgica (Técnico: Rudi Garcia)

Matz Sels; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate e Timothy Castagne; Youri Tielemans, Nicolas Raskin e Kevin De Bruyne; Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere e Jeremy Doku.