Maior e mais caro: 10 curiosidades sobre o álbum da Copa do Mundo 2026

A Panini lançou oficialmente o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026, dando início à contagem regressiva para o primeiro Mundial com 48 seleções. Esta nova edição reflete a expansão do torneio e apresenta um formato recorde em termos de volume de conteúdo e número de cromos colecionáveis para os fãs do esporte.

Embora a pré-venda já esteja disponível no site da Panini, o produto começa a ser comercializado fisicamente nas bancas de jornal e lojas de todo o Brasil a partir do dia 30 de abril. A proposta principal da Panini foi recriar o tradicional álbum da FIFA, garantindo espaço para todas as seleções participantes e tornando esta a maior coleção já produzida na história das Copas.

A coleção completa conta com 980 figurinhas, cerca de 300 a mais do que a edição de 2022. Entre as novidades, destaca-se a ausência de Neymar, que ficou fora da lista dos 18 jogadores brasileiros presentes no álbum devido ao seu afastamento da Seleção por lesão desde outubro de 2023. Em seu lugar, foram incluídos nomes da nova geração, como Estêvão e Luiz Henrique.

Quando foi lançado o álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2026?

A venda física do álbum em bancas de jornal, livrarias e mercados começa no dia 30 de abril de 2026. A pré-venda online já está disponível no site da Panini.

Qual é o preço do álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2026?

O álbum custa entre R$ 24,90 (brochura) e R$ 79,90 (capa dura especial). Cada pacote com sete figurinhas custa R$ 7,00.

Representatividade

Seguindo o padrão tradicional, o álbum da Copa do Mundo inclui 18 jogadores de cada seleção, escudo oficial, uniformes atualizados e os técnicos.

Figurinhas especiais

Entre as 980 figurinhas do álbum, há 68 especiais e com acabamento metalizado. As figurinhas destacam escudos, símbolo do torneio, troféu, estádios e bola oficial.

Completar pode sair caro

para adquirir o álbum mais barato e os pacotes com figurinhas — sem contar as repetidas —, o colecionador deverá gastar, pelo menos, R$ 1.004,90. A grande quantidade de figurinhas aumenta as chances de ter figurinhas repetidas, o que incentiva ainda mais as trocas entre os colecionadores nos grupos.

Figurinhas sobre os estádios

Como a Copa do Mundo de 2026 será realizada em três países (Estados Unidos, México e Canadá), o álbum inclui figurinhas especiais dedicadas aos estádios. Essa adição torna o álbum mais "enciclopédico", oferecendo uma visão abrangente do torneio e destacando os locais que receberão os jogos.

Quantas figurinhas em cada pacote?

Na edição anterior, a Panini vendia cinco figurinhas por pacote. Para 2026, foram adicionadas mais duas figurinhas a cada envelope, que agora custam R$ 7. A empresa optou por manter o valor de R$ 1 por figurinha, seguindo a mesma política de preços de 2022, quando o pacote com cinco figurinhas custava R$ 5.

Veja os atletas do Brasileirão no álbum:

Goleiros: Alisson, Bento

Alisson, Bento Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Danilo e Wesley

Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Danilo e Wesley Meias: Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães

Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães Atacantes: Luiz Henrique, Vinícius Jr, Rodrygo, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.

Como são produzidos os álbuns da Copa?

O álbum oficial de figurinhas da Copa do Mundo é produzido pela editora italiana Panini, responsável pelos direitos exclusivos desde 1970. A elaboração começa com o planejamento editorial, etapa que define o design das páginas e a escolha de elementos como fotos de jogadores, escudos e mascotes.

A construção do conteúdo considera a estrutura do torneio e utiliza imagens oficiais dos atletas. A produção envolve a impressão das figurinhas em grandes folhas autoadesivas, com cerca de 200 unidades por página, que passam por cortes industriais para a separação individual.

Após essa fase, as folhas são submetidas a um processo de embaralhamento para garantir distribuição aleatória. As figurinhas são então inseridas em envelopes, com cerca de 36 pranchas necessárias para completar a coleção, e seguem para embalagem e distribuição global.

A etapa de finalização envolve sistemas automatizados que organizam os pacotes antes do envio para diferentes mercados. O modelo operacional permite que o produto chegue simultaneamente a diversos países, acompanhando o calendário do torneio.

A logística inclui centros de distribuição regionais e cadeias de varejo que recebem os lotes para comercialização. O lançamento costuma ocorrer semanas antes do início da competição, alinhado à estratégia de engajamento do público consumidor.

Quem escolhe os jogadores do álbum da Copa?

A seleção dos 18 jogadores brasileiros presentes nas figurinhas da Copa do Mundo foi realizada por uma equipe da Panini na Itália, e não por Carlo Ancelotti, como alguns poderiam imaginar. A escolha dos atletas levou em conta um processo detalhado, como explicou o CEO da Panini no Brasil, Raul Vallecillo.

"Existe um departamento que monitora constantemente as convocações e calcula as probabilidades de cada jogador estar na Copa. Claro que há variações, lesões e surpresas, mas a seleção final é baseada nesses critérios", afirmou Vallecillo, em entrevista ao Globo Esporte.

O CEO ainda destacou como a análise é conduzida: "Trabalhamos com probabilidades baseadas nas convocações mais recentes. Isso nos permite decidir se um jogador entra ou não. A chance de estar no álbum depende diretamente dessas convocações. Se um jogador não tem sido convocado ou não está desempenhando bem na seleção naquele momento, a probabilidade de ser incluído diminui", completou.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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