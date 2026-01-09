Do Brasil à Europa: os campeões do futebol em 2016

Mesmo sem CR7 em porta parte da final, Portugal ficou com o título da Eurocopa daquele ano (Jessica Santana/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 07h52.
O ano de 2016 ficou marcado por algumas conquistas no futebol nacional e internacional, zebras inimagináveis e também tragédias. Clubes tradicionais e seleções consagradas levantaram troféus importantes, alguns deles em campanhas inesquecíveis.
A seguir, veja quem foram os campeões dos principais torneios disputados há uma década:
O Campeonato Paulista de 2016 foi vencido pelo Santos. O time da Vila Belmiro superou o Audax na final e conquistou o título com uma campanha consistente, marcada por bom desempenho ofensivo ao longo da competição.
No Rio de Janeiro, o campeão estadual de 2016 foi o Vasco da Gama. A equipe cruz-maltina venceu o Botafogo na decisão e celebrou o título após vencer os dois turnos do campeonato.
O Campeonato Mineiro teve como vencedor o América Mineiro. Naquele ano, o Coelho venceu por 3 a 2 o Atlético Mineiro.
No Campeonato Gaúcho de 2016, o campeão foi o Internacional. O Colorado derrotou o Juventude na final e conquistou o título estadual.
O Campeonato Brasileiro de 2016 foi vencido pelo Palmeiras, com 80 pontos, superando o vice Santos, com 71. O time paulista, sob o comando do técnico Cuca e com nomes como Dudu e Gabriel Jesus, encerrou um jejum de 22 anos sem vencer a competição.
Na Copa do Brasil, o campeão de 2016 foi o Grêmio. A equipe gaúcha superou o Atlético Mineiro na final e voltou a conquistar o torneio após 15 anos, consolidando uma temporada vitoriosa no cenário nacional.
A Copa Libertadores da América teve como campeão o Atlético Nacional. O clube colombiano venceu o Independiente del Valle na decisão e levantou seu segundo título continental.
A Copa Sul-Americana de 2016 teve como campeã a Chapecoense. O clube catarinense recebeu o título de forma póstuma após o acidente aéreo que vitimou jogadores, comissão técnica e dirigentes a caminho da final contra o Atlético Nacional. Em um gesto histórico de solidariedade, o clube colombiano solicitou oficialmente à Conmebol que a Chapecoense fosse declarada campeã, decisão que foi acatada pela entidade.
A Copa América Centenário, realizada nos Estados Unidos, terminou com o título do Chile. A seleção chilena derrotou a Argentina nos pênaltis na final e conquistou o bicampeonato consecutivo do torneio continental.
Na Eurocopa de 2016, o campeão foi Portugal. Mesmo sem Cristiano Ronaldo durante boa parte da final, a seleção portuguesa venceu a França por 1 a 0 na prorrogação e levantou o primeiro grande título de sua história.
O título da Premier League na temporada 2015/2016 ficou com o Leicester City. Considerada uma das maiores zebras do futebol mundial, a equipe inglesa superou gigantes do país e conquistou o campeonato de forma surpreendente.
No Campeonato Espanhol, o campeão de 2016 foi o Barcelona. O clube catalão garantiu o título na reta final da competição, mantendo sua hegemonia no futebol espanhol naquele período.
A Bundesliga de 2016 teve como vencedor o Bayern de Munique. Naquele ano, os bávaros conquistaram seu quarto título nacional consecutivo, consolidando uma hegemonia do comando de Pep Guardiola.