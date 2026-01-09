Esporte

Do Brasil à Europa: os campeões do futebol em 2016

De estaduais brasileiros a torneios continentais e ligas europeias, veja quem levantou os principais troféus do ano

Mesmo sem CR7 em porta parte da final, Portugal ficou com o título da Eurocopa daquele ano (Jessica Santana/Getty Images)

Mesmo sem CR7 em porta parte da final, Portugal ficou com o título da Eurocopa daquele ano (Jessica Santana/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 07h52.

O ano de 2016 ficou marcado por algumas conquistas no futebol nacional e internacional, zebras inimagináveis e também tragédias. Clubes tradicionais e seleções consagradas levantaram troféus importantes, alguns deles em campanhas inesquecíveis.

A seguir, veja quem foram os campeões dos principais torneios disputados há uma década:

Campeonato Paulista

O Campeonato Paulista de 2016 foi vencido pelo Santos. O time da Vila Belmiro superou o Audax na final e conquistou o título com uma campanha consistente, marcada por bom desempenho ofensivo ao longo da competição.

Campeonato Carioca

No Rio de Janeiro, o campeão estadual de 2016 foi o Vasco da Gama. A equipe cruz-maltina venceu o Botafogo na decisão e celebrou o título após vencer os dois turnos do campeonato.

Campeonato Mineiro

O Campeonato Mineiro teve como vencedor o América Mineiro. Naquele ano, o Coelho venceu por 3 a 2 o Atlético Mineiro.

Campeonato Gaúcho

No Campeonato Gaúcho de 2016, o campeão foi o Internacional. O Colorado derrotou o Juventude na final e conquistou o título estadual.

Brasileirão

O Campeonato Brasileiro de 2016 foi vencido pelo Palmeiras, com 80 pontos, superando o vice Santos, com 71. O time paulista, sob o comando do técnico Cuca e com nomes como Dudu e Gabriel Jesus, encerrou um jejum de 22 anos sem vencer a competição.

Copa do Brasil

Na Copa do Brasil, o campeão de 2016 foi o Grêmio. A equipe gaúcha superou o Atlético Mineiro na final e voltou a conquistar o torneio após 15 anos, consolidando uma temporada vitoriosa no cenário nacional.

Libertadores

A Copa Libertadores da América teve como campeão o Atlético Nacional. O clube colombiano venceu o Independiente del Valle na decisão e levantou seu segundo título continental.

Copa Sul-Americana

A Copa Sul-Americana de 2016 teve como campeã a Chapecoense. O clube catarinense recebeu o título de forma póstuma após o acidente aéreo que vitimou jogadores, comissão técnica e dirigentes a caminho da final contra o Atlético Nacional. Em um gesto histórico de solidariedade, o clube colombiano solicitou oficialmente à Conmebol que a Chapecoense fosse declarada campeã, decisão que foi acatada pela entidade.

Copa América

A Copa América Centenário, realizada nos Estados Unidos, terminou com o título do Chile. A seleção chilena derrotou a Argentina nos pênaltis na final e conquistou o bicampeonato consecutivo do torneio continental.

Eurocopa

Na Eurocopa de 2016, o campeão foi Portugal. Mesmo sem Cristiano Ronaldo durante boa parte da final, a seleção portuguesa venceu a França por 1 a 0 na prorrogação e levantou o primeiro grande título de sua história.

Premier League

O título da Premier League na temporada 2015/2016 ficou com o Leicester City. Considerada uma das maiores zebras do futebol mundial, a equipe inglesa superou gigantes do país e conquistou o campeonato de forma surpreendente.

Campeonato Espanhol

No Campeonato Espanhol, o campeão de 2016 foi o Barcelona. O clube catalão garantiu o título na reta final da competição, mantendo sua hegemonia no futebol espanhol naquele período.

Campeonato Alemão

A Bundesliga de 2016 teve como vencedor o Bayern de Munique. Naquele ano, os bávaros conquistaram seu quarto título nacional consecutivo, consolidando uma hegemonia do comando de Pep Guardiola. 

Acompanhe tudo sobre:FutebolEsportes

Mais de Esporte

TikTok será plataforma oficial de vídeos da Copa do Mundo 2026

O jogador brasileiro que bateu recorde na Premier League

Jogos de hoje, quinta-feira, 8 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Quem é o brasileiro que desafia Haaland na Premier League e está num 'jardim' de artilheiros

Mais na Exame

Mundo

Trump diz que cancelou novos ataques à Venezuela

Ciência

Robôs com camuflagem inspirada em polvos podem se tornar realidade

Pop

Quando estreia o 2º episódio da 2ª temporada 'The Pitt' na HBO Max?

Inteligência Artificial

xAI queimou quase US$ 8 bi em 2025 com aposta em data centers e robôs