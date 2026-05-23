Copa do Mundo 2026: quanto custa ir ao jogo do Brasil e Marrocos? Passagem, hotel e ingresso

A estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 é contra o Marrocos, no sábado, 13 de junho, às 19h no horário de Brasília. O palco é o MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, a cerca de 25 minutos do centro de Manhattan. O mesmo estádio que vai sediar a final do torneio, em 19 de julho, com capacidade para 82.500 torcedores. É o jogo mais disputado do Grupo C e um dos mais cobiçados da fase de grupos: de um lado, o Brasil de Carlo Ancelotti buscando o hexacampeonato. Do outro, o Marrocos que chegou à semifinal no Qatar 2022 e venceu o Brasil por 2 a 1 num amistoso em 2023.

O MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, recebe a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 e a final do torneio, em 19 de julho. A arena tem capacidade para 82.500 torcedores (Wikimedia Commons)

Os ingressos

Os ingressos oficiais para jogos da fase de grupos nos estádios americanos custam entre US$ 140 e US$ 410 pelo valor de face, dependendo da categoria, segundo a plataforma Hello Tickets. Para o Brasil x Marrocos especificamente, o valor médio na plataforma oficial de revenda da Fifa começa em torno de US$ 353 e pode ultrapassar US$ 700. No mercado de revenda independente, os preços sobem significativamente. A fase de venda de última hora, com ingressos remanescentes vendidos por ordem de chegada no site da Fifa, segue aberta até o final do torneio. Vale monitorar.

Um aviso importante: o transporte entre Manhattan e o MetLife Stadium é feito pela NJ Transit, que cobra US$ 150 por passagem de ida e volta nos dias de jogo da Copa. Só o deslocamento até o estádio pode custar cerca de R$ 750 por pessoa.

As passagens

Nova York é servida por voos diretos e com conexão saindo do Brasil. As rotas mais comuns partem de São Paulo com conexão em Miami, São Paulo ou diretamente via companhias como United, American e LATAM. Os preços de ida e volta para junho de 2026, segundo buscas recentes no Google Flights e Decolar, variam entre R$ 3.000 e R$ 6.000 em classe econômica. Voos diretos chegam a R$ 12.815. Quanto mais perto da data, mais caro tende a ficar.

A hospedagem

As diárias em Nova York durante a Copa estão, em média, 42% mais caras do que no período fora do evento. Um hotel de duas estrelas em Manhattan custa entre R$ 2.000 e R$ 3.000 por noite. Quartos compartilhados ficam entre R$ 1.000 e R$ 2.000. Em seis noites, o gasto só com hospedagem pode passar de R$ 14.000 num hotel de dois estrelas. Hotéis em Nova Jersey, mais próximos do MetLife Stadium, tendem a ser mais baratos do que em Manhattan, mas exigem atenção à logística de transporte.

O visto

Brasileiros precisam de visto americano para entrar nos Estados Unidos. A taxa de solicitação é de US$ 185 e o prazo de análise pode ser longo. A solicitação deve ser feita com antecedência.

O orçamento total

Para uma viagem de sete dias a Nova York com foco no jogo do Brasil contra o Marrocos, o custo estimado por pessoa, sem ingresso, fica entre R$ 20.000 e R$ 30.000, considerando passagem, hospedagem, transporte local, alimentação e seguro viagem. Com ingresso no mercado de revenda, o valor sobe para entre R$ 23.000 e R$ 35.000, dependendo da categoria do assento.