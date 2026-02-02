NFL confirma jogo no Maracanã na temporada de 2026

Futebol americano: Brasil tem cerca de 36 milhões de fãs do esporte, segundo maior mercado fora dos EUA (Nelson ALMEIDA/AFP)
Redação Exame
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15h34.
O Rio de Janeiro está entre as cidades escolhidas pela NFL para sediar jogos da temporada regular de futebol americano de 2026. O anúncio foi feito pela liga em comunicado enviado à AFP nesta segunda-feira, 2.
A iniciativa faz parte da estratégia da NFL de ampliar sua presença internacional. Para a próxima temporada, a liga pretende realizar oito partidas fora dos Estados Unidos, uma a mais do que no calendário atual.
Será a primeira vez que o Rio receberá um jogo da NFL. A partida será disputada no estádio do Maracanã, após a realização de jogos em São Paulo, na Neo Química Arena, nas temporadas de 2024 e 2025.
Segundo estimativas da própria liga, o Brasil tem cerca de 36 milhões de fãs de futebol americano em um mercado que supera 200 milhões de habitantes. O país é o segundo maior público da NFL fora dos Estados Unidos, atrás apenas do México, que soma 48 milhões de seguidores.
Além do Brasil, outras cidades também estão no roteiro internacional da próxima temporada. Madri, que recebeu seu primeiro jogo da NFL em novembro passado, com a partida entre Miami Dolphins e Washington Commanders no estádio Santiago Bernabéu, voltará a sediar um confronto neste ano.
Paris também entrará pela primeira vez no calendário, com um jogo no Stade de France. A liga ainda levará uma partida inédita à Oceania, com um confronto marcado para Melbourne, na Austrália.
Londres seguirá como um dos principais mercados internacionais da NFL, com três jogos programados, enquanto Munique, na Alemanha, receberá uma partida.
Desde o início das partidas disputadas fora do território americano, a NFL já realizou 62 jogos internacionais, reforçando a estratégia de expansão global da liga.
Na temporada atual, que se encerra no próximo domingo com o Super Bowl LX, entre Seattle Seahawks e New England Patriots, a NFL realizou jogos em cidades como Dublin, Londres, Berlim, Madri e São Paulo.
*Com informações da AFP