NFL confirma jogo no Maracanã na temporada de 2026

O Rio de Janeiro está entre as cidades escolhidas pela NFL para sediar jogos da temporada regular de futebol americano de 2026. O anúncio foi feito pela liga em comunicado enviado à AFP nesta segunda-feira, 2.

A iniciativa faz parte da estratégia da NFL de ampliar sua presença internacional. Para a próxima temporada, a liga pretende realizar oito partidas fora dos Estados Unidos, uma a mais do que no calendário atual.

Será a primeira vez que o Rio receberá um jogo da NFL. A partida será disputada no estádio do Maracanã, após a realização de jogos em São Paulo, na Neo Química Arena, nas temporadas de 2024 e 2025.

Segundo estimativas da própria liga, o Brasil tem cerca de 36 milhões de fãs de futebol americano em um mercado que supera 200 milhões de habitantes. O país é o segundo maior público da NFL fora dos Estados Unidos, atrás apenas do México, que soma 48 milhões de seguidores.

O roteiro internacional da NFL

Além do Brasil, outras cidades também estão no roteiro internacional da próxima temporada. Madri, que recebeu seu primeiro jogo da NFL em novembro passado, com a partida entre Miami Dolphins e Washington Commanders no estádio Santiago Bernabéu, voltará a sediar um confronto neste ano.

Paris também entrará pela primeira vez no calendário, com um jogo no Stade de France. A liga ainda levará uma partida inédita à Oceania, com um confronto marcado para Melbourne, na Austrália.

Londres seguirá como um dos principais mercados internacionais da NFL, com três jogos programados, enquanto Munique, na Alemanha, receberá uma partida.

Desde o início das partidas disputadas fora do território americano, a NFL já realizou 62 jogos internacionais, reforçando a estratégia de expansão global da liga.

Na temporada atual, que se encerra no próximo domingo com o Super Bowl LX, entre Seattle Seahawks e New England Patriots, a NFL realizou jogos em cidades como Dublin, Londres, Berlim, Madri e São Paulo.

