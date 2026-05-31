África do Sul adia viagem para Copa de 2026 por problemas com vistos

A seleção da África do Sul precisou adiar a viagem para o México, onde ficará concentrada durante a disputa da Copa do Mundo de 2026, após problemas na emissão de vistos para integrantes da delegação. A informação foi divulgada neste domingo, 31, pela Associação Sul-Africana de Futebol (SAFA).

A equipe deveria embarcar de Joanesburgo para a Cidade do México em um voo fretado neste domingo, mas a viagem foi suspensa porque parte dos jogadores e dirigentes ainda não recebeu a documentação necessária para entrar no país.

Segundo a federação, a situação afeta diversos membros da delegação, embora o número exato de pessoas impactadas não tenha sido informado.

Em comunicado, a SAFA afirmou que trabalha para resolver o impasse e garantir a chegada da equipe ao México o mais rápido possível. A entidade também convocou uma reunião de emergência para discutir o caso.

De acordo com a emissora pública sul-africana SABC, pelo menos 20 integrantes da seleção ainda aguardavam a conclusão do processo de emissão dos vistos na representação diplomática responsável pelo procedimento em Joanesburgo.

O ministro dos Esportes da África do Sul, Gayton McKenzie, criticou a situação e afirmou ter solicitado explicações sobre os atrasos.

“O desastre com as viagens e os vistos é constrangedor e profundamente injusto com os jogadores e a comissão técnica”, escreveu o ministro em publicação na rede social X.

A seleção sul-africana, conhecida pelo apelido Bafana Bafana — expressão que significa “Os Meninos” — integra o Grupo A do Mundial ao lado dos anfitriões do México, da República Tcheca e da Coreia do Sul.

A Copa do Mundo de 2026 marcará o retorno da África do Sul ao torneio após uma ausência de 16 anos. A última participação da seleção ocorreu em 2010, quando o país sediou a competição.

A estreia da equipe está marcada para 11 de junho, justamente contra o México, na partida de abertura do Mundial.

Durante o torneio, a delegação sul-africana deverá utilizar as instalações da Universidad del Fútbol, centro de treinamento ligado ao CF Pachuca, localizado na região metropolitana da Cidade do México.

A edição de 2026 será a primeira da história com 48 seleções participantes e terá como sedes México, Estados Unidos e Canadá.