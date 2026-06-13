Quem vai marcar mais gols na Copa do Mundo? Veja como foi o 'esquenta' das Eliminatórias

Eliminatórias: veja os artilheiros da competição para a Copa 2026 (Montagem/Canva)
Colaboradora
Publicado em 13 de junho de 2026 às 06h19.
A Copa do Mundo de 2026 já começou. Uma das grandes expectativas dos torcedores é de quem será o artilheiro desta edição do Mundial.
Um "aperitivo" que pode ser levado em conta é o desempenho dos craques nas Eliminatórias que garantiram vagas na Copa do Mundo.
Nas Eliminatórias sul-americanas, Messi foi quem mais marcou gols, com oito anotados. Em segundo lugar está Luiz Díaz, da Colômbia, e Miguelito Terceros, da Bolívia, ambos com sete gols marcados.
Já nas Eliminatórias europeias, Haaland surpreendeu e atingiu a marca de 16 gols marcados em apenas oito jogos. Harry Kane, Memphis Depay e Marko Arnautovic ficaram em segundo lugar, com oito gols marcados.
1 - Lionel Messi (Argentina) – 8 gols
2 - Luis Díaz (Colômbia) e Miguel Terceros (Bolívia) – 7 gols
3 - Salomón Rondon (Venezuela) e Enner Valencia (Equador) - 6 gols
4 - Darwin Núñez (Uruguai) e Raphinha (Brasil) - 5 gols
5 - Julián Álvarez e Lautaro Martínez (Argentina), Tony Sanabria (Paraguai) e Luis Suárez (Colômbia) - 4 gols
1 - Erling Haaland (Noruega) - 16 gols
2 - Harry Hane (Inglaterra), Memphis Depay (Holandda) e Marko Arnautovic (Áustria) - 8 gols
3 - Edin Dzeko (Bósnia e Herzegovina), Andrej Kramaric (Croácia), Kevin de Bruyne (Bélgica), Mikel Merino e Mikel Oyarzabal (Espanha), Moise Kean (Itália), e Troy Parrott (Irlanda) - 6 gols
4 - Matteo Retegui (Itália), Robert Lewandowski (Polônia), Patrik Schick (República Tcheca), Jérémy Doku (Bélgica), Alexander Sørloth (Noruega), Rasmus Højlund (Dinamarca), Harry Wilson (País de Gales), Barnabás Varga (Hungria), Cristiano Ronaldo (Portugal) e Kylian Mbappé (França) - 5 gols
5 - Mikkel Damsgaard (Dinamarca), Cody Gakpo (Holanda), Ivan Perisic (Croácia), Michael Gregoritsch (Áustria), Donyell Malen (Holanda), Viktor Gyökeres (Suécia), Breel Embolo (Suíça), Nick Woltemade (Alemanha), Aleksandar Mitrovic (Sérvia), Albert Gudmundsson (Islândia), Thelo Aasgaard (Noruega) - 4 gols
1 - Duckens Nazon (Haiti), Óscar Santis (Guatemala) - 6 gols
2 - Gervane Kasteneer (Curaçao), Oalex Anderson (St. Vincent e Granadinas) e Shamar Nicholson - 5 gols
3 - Alonso Martinez (Costa Rica), Djair Parfitt-Williams (Bermudas), Dorny Romero (República Dominicana), Jaime Moreno (Nicarágua) e Louicius Deedson (Haiti) - 4 gols
4 - Bancy Hernández (Nicarágua), Dante Sealy (Trinidad e Tobago), Jose Fajardo (Trinidad e Tobago), Juninho Bacuna e Kenji Gorre (Curaçao), Manfred Ugalde (Costa Rica), Nathaniel James (Trinidad e Tobago), Orlando Galo (Costa Rica), Richonell Margaret (Suriname), Warner Brown (Jamaica), Warren Madrigal (Costa Rica), Caniggia Elva (Santa Lúcia) e Rangelo Janga (Curaçao) - 3 gols
1 - Mohamed Amoura (Argélia) - 10 gols
2 - Mohamed Salah (Egito) - 9 gols
3 - Denis Bounga (Gabão), Victor Osimhen (Nigéria), Kamory Doumbia (Mali) - 8 gols
4 - Pierre Aubameyang (Gabão) e Jordan Ayew (Gana) - 7 gols
5 - Musa Barrow (Gâmbia) e Michael Olunga (Quênia) - 6 gols
1 - Almoez Ali (Catar) - 12 gols
2 - Heung-min Son (Coreia do Sul) e Mehdi Taremi (Irã) - 10 gols
3 - Ali Al Olwan (Jordânia) - 9 gols
4 - Ayase Ueda (Japão) - 8 gols