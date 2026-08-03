El Niño deve permanecer ativo no Brasil até 2027; entenda as consequências

Uma análise divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em conjunto com outros órgãos federais, aponta que o fenômeno El Niño seguirá ativo no Brasil pelo menos até o início de 2027. Durante esse período, há possibilidade de que o evento alcance a categoria de muito forte, caracterizada pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico acima de 2°C em relação à média.

Para o segundo semestre deste ano, a previsão é de intensificação gradual do fenômeno, com maior impacto entre a primavera e o início do verão. Como consequência, eventos climáticos extremos podem se tornar mais frequentes e severos em diversas regiões do país.

As informações constam no Boletim nº 2 do Painel El Niño 2026-2027, elaborado pelo Inmet em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o Serviço Geológico do Brasil (SGB), a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).

Influência em padrões climáticos

Embora tenha origem no Oceano Pacífico, longe do território brasileiro, o El Niño influencia padrões climáticos em diferentes partes do mundo. O fenômeno altera a circulação dos ventos e os níveis de umidade na atmosfera, favorecendo a ocorrência de extremos climáticos, como ondas de calor, secas prolongadas, queimadas e tempestades intensas.

No Brasil, os principais impactos devem ser sentidos de forma distinta em cada região. A Região Sul tende a registrar aumento das chuvas e maior risco de temporais, enquanto a Região Norte pode enfrentar estiagens mais severas e redução dos níveis dos rios. Já as regiões Nordeste e Sudeste devem registrar temperaturas acima da média, acompanhadas de períodos de seca. No Centro-Oeste, a previsão é de aumento no risco de incêndios florestais.

Os órgãos responsáveis pelo monitoramento reforçam a importância do acompanhamento constante das previsões meteorológicas, hidrológicas e geológicas. Também destacam a necessidade de atenção às informações oficiais e aos alertas emitidos pelos órgãos de Defesa Civil.

O Inmet orienta a população a se manter informada e a conhecer previamente as rotas de fuga e procedimentos de segurança em áreas sujeitas a desastres naturais.

Governo lança plano para enfrentar impactos do El Niño

O Governo Federal anunciou um plano de R$ 1,335 bilhão para reduzir os impactos provocados pelo El Niño em todo o país.

Durante reunião ministerial realizada na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que espera que os efeitos do fenômeno sejam os menores possíveis, mas ressaltou que o país está preparado para enfrentar cenários adversos. Segundo ele, trata-se de um planejamento sem precedentes, voltado à prevenção e à resposta rápida diante de possíveis emergências climáticas.

As medidas previstas abrangem áreas como segurança alimentar, saúde pública, monitoramento ambiental e combate a incêndios florestais. Do total anunciado, R$ 998 milhões serão destinados ao reforço dos estoques de alimentos, à atuação da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e ao acompanhamento dos níveis dos rios.

Entre as ações previstas está a aquisição de 390 mil toneladas de arroz e milho para recompor os estoques públicos. O plano também prevê a distribuição de 350 mil cestas básicas para povos indígenas, comunidades quilombolas e outros grupos tradicionais vulneráveis aos impactos climáticos.

Outros R$ 337 milhões, já liberados por meio de Medida Provisória, serão utilizados em operações de fiscalização ambiental e ações de prevenção a queimadas.

O governo definiu ainda áreas prioritárias para o combate aos incêndios florestais, com a instalação de postos de comando nos estados do Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Tocantins.

O que é o El Niño

O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Seus efeitos alteram o regime de chuvas e as temperaturas em diferentes regiões do Brasil, podendo provocar secas severas na Região Norte, ondas de calor e atraso das chuvas no Centro-Oeste e Sudeste, além de temporais com risco de enchentes na Região Sul.