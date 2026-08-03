Arsenal promete protagonismo a Vinícius Júnior para tentar tirá-lo do Real Madrid

A indefinição sobre o futuro de Vinícius Júnior no Real Madrid ganhou um novo capítulo. Em meio às dificuldades para renovar o contrato do atacante, o Arsenal decidiu agir nos bastidores e colocou Mikel Arteta na linha de frente da tentativa de convencer o brasileiro a vestir a camisa dos Gunners.

Segundo o jornal espanhol As, o treinador fez contato direto com Vinícius para apresentar o projeto esportivo do clube londrino e destacar o papel que ele teria caso aceitasse a mudança para a Premier League.

Arteta oferece protagonismo como principal argumento

A estratégia do Arsenal passa por um ponto considerado decisivo: convencer Vinícius de que ele seria o principal nome da equipe. A avaliação de Arteta é que, em Londres, o brasileiro teria o status de referência técnica do elenco, algo que hoje divide no Real Madrid com outras estrelas do ataque, especialmente Kylian Mbappé.

Além do protagonismo dentro de campo, o técnico também reforçou a ambição esportiva do clube. A intenção é consolidar o Arsenal entre as principais potências do futebol europeu e transformar a equipe em candidata permanente ao título da Champions League, competição na qual os ingleses ficaram muito perto da conquista na última temporada.

Renovação segue travada

Enquanto o Arsenal apresenta seu projeto, a situação contratual de Vinícius continua distante de uma definição. O atacante voltou aos trabalhos com o Real Madrid nesta segunda-feira, mas as negociações pela renovação seguem travadas após quase dois anos de conversas.

Embora o vínculo atual vá até meados de 2027, o tempo sem acordo começa a preocupar os dois lados, já que nenhuma rodada recente de negociações conseguiu aproximar clube e jogador.

Luvas são principal obstáculo

O maior entrave da negociação não está no salário anual, mas no pacote financeiro da renovação, especialmente no bônus pela assinatura do novo contrato.

Atualmente, Vinícius já recebe uma remuneração próxima ao teto salarial estabelecido pelo presidente Florentino Pérez. Com bônus por desempenho e conquistas individuais, como o prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa, seus ganhos anuais ficam próximos do limite definido pelo clube.

A divergência aparece justamente no valor total do novo compromisso. Há algumas semanas, após a participação do brasileiro na Copa do Mundo, o Real Madrid apresentou uma nova oferta, mas ela ainda ficou abaixo da quantia considerada ideal pelos representantes do jogador.

Real e estafe defendem posições diferentes

Internamente, o Real Madrid sustenta que bônus de assinatura elevados fazem mais sentido para atletas contratados sem custos de transferência, como ocorreu com Mbappé, e não para jogadores que já pertencem ao elenco.

Do outro lado, o staff de Vinícius argumenta que o pedido continua inferior ao investimento que o clube teria de fazer caso precisasse buscar no mercado um substituto com o mesmo nível técnico.

Sem consenso até o momento, a negociação permanece aberta, enquanto clubes interessados acompanham de perto a situação do camisa 7.