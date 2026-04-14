Esporte

Elencos bilionários: quem são as seleções mais caras do futebol mundial

Com Inglaterra liderando, seleções europeias estão entre as cinco mais valiosas do mundo; Brasil é a sexta com mais valor de mercado

Tomas Tuchel comandará a seleção inglesa na Copa de 2026 ( (Foto: Justin Setterfield/Getty Images) )

Tomas Tuchel comandará a seleção inglesa na Copa de 2026 ( (Foto: Justin Setterfield/Getty Images) )

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 14 de abril de 2026 às 07h08.

O futebol nunca movimentou tanto dinheiro. Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, o valor de mercado dos elencos surge como um dos principais termômetros para medir o potencial das seleções, ainda que a história do torneio mostre que cifras elevadas não são garantia de título.

Segundo dados do "Transfermarkt", as seleções europeias seguem dominando o ranking financeiro. Inglaterra, com 1,62 bilhão de euros (R$8,9 bilhões), e França, com 1,36 bilhão de euros (R$7,4 bilhões), aparecem entre os elencos mais valiosos do mundo. Suas ligas, que são consideradas fortes, têm, além da alta capacidade de investimento, uma geração de jogadores jovens altamente valorizados, o que coloca ambas no topo da lista.

A Itália, embora não dispute a Copa do Mundo em 2026, é quem fecha o top 5. A seleção tem valor de mercado de 833 milhões de euros (R$4,5 bilhões).

O Brasil também se mantém nas primeiras colocações da lista com 778,50 milhões de euros (R$4,2 bilhões), sustentado pela constante exportação de talentos e pela presença de atletas em clubes de elite. A canarinho é a primeira da América do Sul no ranking, ocupando o sexto lugar. Depois, do mesmo continente, a Argentina, atual campeã do mundo, aparece na nona posição com 761,20 milhões de euros (R$4,19 bilhões).

A primeira seleção africana a aparecer é Senegal, na 12.ª posição, com um valor estimado de 474 milhões de euros (R$2,7 bilhões).

Qual é a metodologia para elencar o valor de mercado de uma seleção?

A metodologia por trás desses valores leva em conta variáveis como idade, potencial de valorização e duração de contrato dos jogadores em seus respectivos clubes. Na prática, isso favorece seleções com elencos mais jovens e inseridos no mercado europeu, enquanto equipes mais experientes ou com atletas atuando fora dos principais centros acabam subvalorizadas no ranking.

Apesar disso, o histórico das Copas do Mundo relativiza a força do dinheiro. Em 2018, a França conseguiu converter o alto valor de mercado em desempenho esportivo e conquistou o título. No mesmo torneio, a Croácia chegou à final com um elenco significativamente menos valioso, evidenciando que organização tática, consistência e momento competitivo seguem sendo determinantes.

No entanto, elencos mais caros entram sob maior pressão. A expectativa de retorno esportivo é proporcional ao investimento estimado, o que pode impactar diretamente o rendimento em campo. Em alguns casos, seleções altamente valorizadas não conseguem transformar favoritismo em resultado, reforçando a imprevisibilidade do torneio.

Veja o top 10 das seleções mais valorizadas da atualidade

  1. Inglaterra (UEFA) — € 1,62 bilhão (R$ 8,91 bilhões)
  2. França (UEFA) — € 1,36 bilhão (R$ 7,48 bilhões)
  3. Espanha (UEFA) — € 1,31 bilhão (R$ 7,21 bilhões)
  4. Portugal (UEFA) — € 864,50 milhões (R$ 4,75 bilhões)
  5. Itália (UEFA) — € 833,50 milhões (R$ 4,58 bilhões)
  6. Brasil (CONMEBOL) — € 778,50 milhões (R$ 4,28 bilhões)
  7. Alemanha (UEFA) — € 773,50 milhões (R$ 4,25 bilhões)
  8. Holanda (UEFA) — € 766 milhões (R$ 4,21 bilhões)
  9. Argentina (CONMEBOL) — € 761,20 milhões (R$ 4,19 bilhões)
  10. Bélgica (UEFA) — € 534,20 milhões (R$ 2,94 bilhões)
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