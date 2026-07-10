Esporte

Fase de grupos copa 2026

Nem Argentina nem França: estudo aponta a maior favorita ao título da Copa

Nas quartas de final, onde vai encarar a Bélgica, a seleção espanhola é a principal favorita para conquistar o Mundial de 2026

Lamine Yamal: a Espanha encara a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo (Molly Darlington/Getty Images/AFP)

Lamine Yamal: a Espanha encara a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo (Molly Darlington/Getty Images/AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 10 de julho de 2026 às 12h30.

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A reta final da Copa do Mundo de 2026 já começou e segundo um modelo estatístico desenvolvido por mestrandos da Escola de Matemática Aplicada da FGV, a Espanha aparece como a principal favorita ao título mundial.

De acordo com a projeção, a seleção espanhola possui 28,39% de probabilidade de conquistar a Copa do Mundo. Logo atrás aparecem a Argentina, com 18,76%, e a França, com 16,77%.

Os franceses, inclusive, já largaram na frente na disputa pelo troféu. Na última quinta-feira, 9, a equipe liderada por Kylian Mbappé derrotou Marrocos por 2 a 0 e garantiu vaga na semifinal da competição, ficando a apenas dois jogos da conquista do título.

Além de liderar as chances de ser campeã, a Espanha também aparece como a seleção com maior probabilidade de disputar a decisão do Mundial. Segundo o estudo, a seleção espanhola tem 43,28% de chances de chegar à final.

A Argentina surge logo atrás, com 39,63%, e pode ser justamente a adversária dos espanhóis na decisão. Fechando o top 3 está a Inglaterra, que aparece com 33,35% de chances de alcançar a final e 14,47% de probabilidade de conquistar o título. Os ingleses estão no lado oposto da chave e só poderiam enfrentar a Espanha em uma eventual decisão.

Probabilidade de cada seleção conquistara a Copa do Mundo segundo a FGV

  1. Espanha – 28,39%
  2. Argentina – 18,76%
  3. França – 16,77%
  4. Inglaterra – 14,47%
  5. Suíça – 4,50%
  6. Bélgica – 4,33%
  7. Noruega – 3,73%
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