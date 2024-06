Eurocopa 2024: veja a programação de todos os jogos e onde assistir ao torneio

Nesta sexta-feira, 14, começa a Eurocopa 2024, a principal competição de futebol do continente europeu, na qual as grandes seleções e os principais craques se enfrentam pela taça. O torneio será sediado na Alemanha.

A cerimônia de abertura será realizada na Allianz Arena, em Munique, enquanto o Estádio Olímpico de Berlim sediará a grande final no dia 14 de julho.

As disputas ocorrerão em dez cidades alemãs e serão divididas nas regiões Norte, Oeste e Sul. No entanto, os organizadores da competição vão concentrar os todos os jogos da primeira fase em duas regiões.

Onde assistir aos jogos da Eurocopa 2024?

Os jogos serão transmitidos na TV pela Rede Globo e Sportv. Na TV aberta, serão exibidos cinco jogos ao vivo, incluindo a abertura e a decisão da Euro e uma partida de cada etapa das finais: oitavas de final, quartas de final e semifinais. Enquanto no canal fechado, serão transmitidos 25 jogos e a final da competição.

Onde assistir online aos jogos da Eurocopa 2024?

O Globoplay e a Cazé TV vão transmitir 25 jogos da Eurocopa 2024 em suas plataformas, incluindo a grande final. No streaming do Grupo Globo, o acesso será exclusivo para assinantes. Já na Cazé TV, a transmissão será aberta e gratuita através do canal no YouTube. Além disso, a Cazé TV também disponibilizará as transmissões no Prime Video, para assinantes, na Samsung TV Plus e na Twitch.

Veja a programação da primeira rodada da Eurocopa 2024