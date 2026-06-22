Escócia volta a Copa do Mundo depois de 28 anos e será o próximo rival do Brasil

Depois de quase três décadas longe da principal competição entre seleções, a Escócia voltou a disputar a Copa do Mundo em 2026 e já aparece no caminho do Brasil. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 24, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela terceira rodada do Grupo C.

Presença frequente nos Mundiais entre as décadas de 1970 e 1990, a seleção escocesa não participava da Copa do Mundo desde 1998. Agora, no retorno ao torneio, os europeus chegam vivos na briga por uma vaga na próxima fase na última rodada.

A Seleção Brasileira lidera o Grupo C com quatro pontos, mesma pontuação do Marrocos. A Escócia aparece em terceiro lugar, com três pontos, enquanto o Haiti ainda não pontuou. Desta forma, o confronto é decisivo para as duas equipes, que buscam a classificação para o mata-mata.

Nomes importantes

Além do retorno à Copa do Mundo, a Escócia conta com nomes de destaque do futebol europeu. Um dos principais jogadores é Scott McTominay, campeão italiano pelo Napoli na temporada 2024/25 e 18º colocado na Bola de Ouro de 2025. Nascido na Inglaterra, o meio-campista optou por defender a seleção do país de seu pai e se tornou uma das referências da equipe.

No setor de meio-campo, McTominay forma dupla com John McGinn, ídolo do Aston Villa. Com mais de 300 partidas pelo clube inglês, o jogador foi peça importante na conquista da Europa League conquistada semanas antes do início do Mundial.

Já o nome mais conhecido do elenco é Andrew Robertson. Aos 32 anos, o lateral-esquerdo encerrou uma longa trajetória no Liverpool, onde conquistou dois títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões, e acertou sua transferência para o Tottenham. Capitão da seleção escocesa, Robertson é um dos líderes da equipe neste retorno à Copa do Mundo.