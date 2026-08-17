Conheça Faith No More, banda que se apresenta com System Of A Down no Brasil

O System Of A Down anunciou nesta segunda-feira, 17, um show único no Maracanã, no Rio de Janeiro, marcado para 15 de janeiro de 2027. A apresentação, batizada de One Night Only, terá participação especial da banda Faith No More.

Formado em São Francisco, na Califórnia, no início dos anos 1980, o Faith No More é uma das bandas mais difíceis de encaixar em um único rótulo do rock.

A sonoridade do grupo mistura heavy metal, funk, hip-hop, rock progressivo e pop, uma fusão que viria a influenciar toda uma geração de bandas anos depois.

A formação atual reúne Mike Patton (vocais), Billy Gould (baixo), Mike Bordin (bateria), Roddy Bottum (teclado) e Jon Hudson (guitarra).

Patton entrou no grupo em 1988, substituindo o vocalista original Chuck Mosley, demitido por conflitos internos e problemas com álcool. A chegada do novo vocalista mudaria o rumo da banda.

Hit com 'The Real Thing' e Grammy

O álbum The Real Thing, de 1989, marcou a estreia de Patton nos vocais e projetou o Faith No More internacionalmente. O disco vendeu mais de um milhão de cópias somente nos Estados Unidos e rendeu à banda um Grammy na categoria Best Metal Performance.

O single "Epic" chegou à 9ª posição da Billboard Hot 100 e se tornou o maior sucesso da carreira do grupo. A turnê de divulgação do álbum passou pelo Brasil, com uma apresentação na segunda edição do Rock in Rio.

'Angel Dust' e o auge criativo

Em 1992, a banda lançou Angel Dust, disco considerado por crítica e fãs a obra-prima do grupo. O álbum seguiu em turnê mundial ao lado de Guns N' Roses e Metallica, consolidando o Faith No More entre os grandes nomes do rock da época.

Apesar do reconhecimento crítico, "Angel Dust" vendeu menos que seu antecessor nos Estados Unidos, mas alcançou grande popularidade na Europa e na Austrália. Foi o último trabalho do guitarrista Jim Martin, que deixou a banda após a turnê por conflitos internos.

Outros hits e influência no nu metal

Além de "Epic", a discografia do Faith No More reúne clássicos como "Falling to Pieces", "Midlife Crisis" e "A Small Victory", extraídas dos álbuns "The Real Thing" e "Angel Dust". Ao todo, a banda lançou sete álbuns de estúdio entre 1985 e 2015.

A sonoridade do grupo é frequentemente citada como precursora do nu metal, movimento que despontou no fim dos anos 1990 com bandas como Korn, Limp Bizkit e o próprio System Of A Down.

O baixista Billy Gould já comentou publicamente sobre o tema, reconhecendo a influência sem se identificar diretamente com o gênero.

Fim das atividades e retorno em 2009

Em 1998, após 15 anos de atividade, o Faith No More anunciou o fim da banda. O último show da formação original aconteceu em Lisboa, em abril daquele ano.

O grupo voltou aos palcos em 2009, para uma turnê de reunião, e lançou novo material em 2015, com o álbum Sol Invictus, que estreou na 15ª posição da Billboard 200, superando os dois trabalhos anteriores da banda.

Desde então, os shows do Faith No More se tornaram esporádicos, e a apresentação no Maracanã marcará o primeiro show confirmado desde agosto de 2016.

Faith No More no Brasil

A passagem pelo Rio de Janeiro acontece dentro do show One Night Only, ao lado do System Of A Down. Será a primeira apresentação do Faith No More no país desde o retorno da banda aos palcos, mais de uma década atrás.