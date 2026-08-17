Alibaba negocia divisão de games por US$ 1,5 bilhão em guinada para IA

A Alibaba vai vender seu braço de jogos eletrônicos em negócio avaliado em pelo menos US$ 1,5 bilhão, movimento que reforça a virada da gigante chinesa do comércio eletrônico rumo à inteligência artificial (IA).

Segundo a Bloomberg, a gestora asiática de private equity Trustar Capital chegou a acordo para adquirir a Lingxi Games.

"A Alibaba está entregando a Lingxi à Trustar para focar melhor em suas prioridades estratégicas", disse Zhou Bingshu, presidente-executivo da Lingxi Games, sem revelar o valor da operação. Alibaba e Trustar não responderam de imediato a pedidos de comentário.

A meta de US$ 100 bilhões

A venda faz parte de uma reorganização corporativa mais ampla conduzida por Eddie Wu, presidente-executivo da Alibaba, que vem se desfazendo de ativos considerados não essenciais.

A prioridade estratégica declarada é IA e computação em nuvem, com o objetivo de alcançar US$ 100 bilhões em receita de inteligência artificial em cinco anos.

Neste mês, a companhia lançou seu maior modelo de IA até hoje, com desempenho que afirma estar em paridade com a Anthropic — mais um avanço chinês na disputa com as rivais americanas.

O principal título da Lingxi, e o de maior faturamento, é o Three Kingdoms: Strategy Edition, jogo de estratégia multijogador desenvolvido em parceria com a japonesa Koei Tecmo Holdings.