Eliminação de Canadá pode abrir espaço para recorde histórico de Marta; entenda

Após goleada por 4 a 0 sofrida pela Austrália nesta terça-feira, 1, o Canadá não conseguiu se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. A eliminação sacramentou o fim da participação em Copas do Mundo da atacante canadense Cristine Sinclair, de 40 anos, o que abre espaço para um novo recorde de Marta.

Sinclair é considerada uma das maiores jogadoras de futebol feminino da história. A atacante atuou em seis copas do mundo e anotou ao todo 10 gols na competição. Nesta edição, a atacante não marcou gols e caso brasileira faça algum gol até o fim da competição, pode ser a única jogadora a marcar gol em seis edições de Copa do Mundo diferentes.

Em entrevista para TSN, Sinclair destacou que essa será a sua última participação em copas

É o fim da Copa e provavelmente não irei jogar outra Copa do Mundo. Estou deixando o campo pela última vez em uma Copa do Mundo

Nos três jogos da seleção na Copa do Mundo Feminina, Marta entrou apenas em alguns minutos no segundo tempo. Antes do início da Copa, a técnica Pia Sundhage não confirmou se usaria a jogadora como titular.

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, Pia despistou se irá escalar Marta no time titular contra a Jamaica.

''Amanhã você verá quem está no time titular. Essa 'velha moça' é importante para todos nós, claro, por toda experiência que ela tem. Vamos ver. O plano de jogo contra a Jamaica é muito importante, porque é agora ou nunca. Então, temos uma chance para jogar um bom futebol e tentar vencer a partida'', afirmou.

Que horas é o jogo do Brasil?

Brasil e Jamaica se enfrentam nesta quarta-feira, 2, às 07h00, no Aami Park, na Austrália. A seleção precisa vencer para se classificar as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina.

