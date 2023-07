Conheça as jogadoras da seleção brasileira que podem fazer a diferença na Copa do Mundo Feminina

A seleção brasileira inicia sua caminhada na Copa do Mundo Feminina nesta segunda-feira, 24, contra a seleção do Panamá. Com um grupo jovem, a seleção conta com jogadoras nos principais clubes do mundo, com craques também atuando no Brasil.

Para a competição, a técnica Pia Sundhage testou 90 atletas, buscando mesclar juventude com experiência. Dos 23 nomes do grupo, metade nunca estiveram em uma Copa do Mundo.

Marta, que é figura carimbada e histórica na seleção, é conhecida pela maioria dos brasileiros, porém nomes importantes neste ciclo poderão fazer a diferença durante a competição.

Conheça as principais jogadoras da seleção feminina na Copa do Mundo

Marta

Multicampeã e considerada a maior jogadora feminina de todos os tempos, Marta sempre foi a sensação da seleção brasileira em Copas do Mundo. Maior artilheira entre masculino e feminino com 17 gols, a apelidada carinhosamente de "Rainha" possui 37 anos e atua no Orlando Pride dos Estados Unidos.

Marta participou das campanhas históricas da seleção em Copas como o vice-campeonato em 2007, além das medalhas de prata nas Olimpíadas de 2004 em Atenas e 2008 em Tóquio. Ela ainda soma as medalhas de ouro do pan-americano de 2007 e 2003.

Debinha

Remanescente da Copa de 2019, Debinha hoje é uma das principais atacantes da seleção brasileira. Atualmente com 31 anos, ela estreou pela seleção em 2011, somando mais de 100 partidas pela amarelinha. Ela esteve nas Olimpíadas de 2016 e 2021 e foi campeã com a seleção nas Copas Américas de 2018 e 2022. Atualmente joga pelo Kansas City dos Estados Unidos.

Bia Zaneratto

Craque do Palmeiras e disputando sua quarta Copa do Mundo, Bia Zaneratto, de 29 anos, é uma das mais experientes e referência na seleção. Pela amarelinha, ela disputou as Olimpíadas de 2016 e 2020 e foi campeã da Copa América em 2018. Atualmente ela é a maior artilheira da história do feminino do Palmeiras.

Kerolin

Considerada uma das mais jovens do grupo e disputando sua primeira Copa do Mundo, Kerolin, de 23 anos, é uma das principais jogadoras do futebol mundial. Atuando pelo North Carolina dos Estados Unidos, ela atua como atacante, porem nesta Copa, Pia deve usa-la como meio de campo. Ela iniciou sua carreira na seleção em 2018, porem esteve fora da Copa de 2019, por denúncias de doping.

Antonia

Chegando para disputa de sua primeira Copa do Mundo, já aos 29 anos, Antonia é uma das grandes jogadoras do futebol espanhol e do mundo. Atuando como lateral pela seleção e zagueira pelo Levante, a jogadora conseguiu levar a equipe espanhola ao terceiro lugar da liga, ficando atrás de Real Madrid e Barcelona.

Tamires

Lateral esquerda do Corinthians e uma das principais jogadoras da seleção, Tamires é uma das mais experientes do grupo. Com 35 anos e uma das remanescente da Copa de 2019, Tamires foi campeã das Copas Américas de 2014, 2018 e 2022, além de estar no grupo das Olimpíadas de 2016 e 2021.

Que horas vai ser o jogo da seleção brasileira na Copa Feminina?

Brasil e Panamá se enfrentam nesta segunda-feira, 24, às 08h00

Datas dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo feminina 2023

24 /7 às 8h00 - Brasil x Panamá

29/7 às 7h00 - Brasil x França

2/8 às 7h00 - Brasil x Jamaica

