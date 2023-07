Veja quem são as maiores vencedoras da Copa do Mundo Feminina

Ao longo dos 32 anos de Copas do Mundo Feminina, apenas quatro seleções tiveram o privilégio de levantar a taça mais cobiçada do futebol feminino. A atual campeã, os Estados Unidos, segue como seleção que mais venceu a competição, com quatro copas ao todo.

Na sequência do tetracampeonato americano, aparece a seleção da Alemanha, com dois títulos. Completando a lista, temos as seleções do Japão e Noruega, com apenas um título.

O Brasil ainda não venceu a competição. Sua melhor participação foi em 2007, onde a geração de Marta, Formiga, Cristiane e cia, ficou em segundo lugar, perdendo para a Alemanha na final.

Veja quais são as maiores campeãs da Copa do Mundo feminina:

Estados Unidos (4 títulos) – 1991, 1999, 2015 e 2019

– 1991, 1999, 2015 e 2019 Alemanha (2 títulos) – 2003 e 2007

– 2003 e 2007 Japão (1 título) – 2011

– 2011 Noruega (1 título) – 1995

Quantos títulos tem o Brasil em Copa do Mundo feminina?

O Brasil nunca venceu a Copa do Mundo. A melhor participação foi em 2007, onde ficou em segundo lugar.

Quem é o maior artilheira de todas as Copas do Mundo?

O maior artilheira de Copas do Mundo é a brasileira Marta, com 17 gols. A rainha coleciona o título de maior artilheira de todos os tempos entre todas as Copas do Mundo.