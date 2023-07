Onde vai ser Copa do Mundo 2027? Brasil pode ser sede de torneio feminino

Faltam poucos dias para o jogo de abertura da Copa do Mundo Feminina 2023, e quem não conseguiu garantir um ingresso para a competição, que esse ano acontece na Austrália e na Nova Zelândia, já pode pensar no Mundial de 2027. O país-sede ainda não foi definido e o Brasil está na lista de candidatos.

"Estamos entusiasmados com as manifestações de interesse recebidas, até porque vêm de membros com forte tradição futebolística que representam quatro confederações", disse a secretária-geral da Fifa, Fatma Samoura, quando as candidaturas foram anunciadas, em maio deste ano. Agora, as federações têm até 8 de dezembro de 2023 para enviar as propostas para a Fifa.

Onde será a Copa do Mundo Feminina 2027?

Ainda não há um local definido. O anúncio será feito no dia 17 de maio de 2024, quando as 211 associações de futebol que formam a Fifa se encontrarão para tomar a decisão.

Onde pode ser a Copa Feminina 2027?

Ao todo, a Fifa recebeu quatro candidaturas:

Brasil;

África do Sul;

Uefa: Bélgica, Holanda e Alemanha;

Concacaf: México e Estados Unidos.

Quais países já sediaram a Copa Feminina?

1991: China

1995: Suécia

1999: Estados Unidos

2003: Estados Unidos

2007: China

2011: Alemanha

2015: Canadá

2019: França

Quando começa a Copa do Mundo Feminina 2023?

A Copa feminina começa no dia 20 de julho, com a partida de abertura será entre Nova Zelândia e Noruega.

