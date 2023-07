Quem é Pia Sundhage, conheça a treinadora da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina

Pela primeira vez na história a seleção brasileira feminina terá uma treinadora estrangeira. A sueca Pia Sundhage, de 63 anos, chegou a seleção em 2019 e conduziu o Brasil durante todo o ciclo de Copa do Mundo.

Considerada um dos nomes mais importantes do futebol feminino, Pia ostenta diversos títulos em sua história. A sueca já foi eleita a melhor treinadora do mundo, após vencer bi-campeonato olímpico com a seleção dos Estados Unidos.

Quem é Pia Sundhage?

Natural em Ulricehamn na Suécia, Pia é treinadora e ex-jogadora de futebol feminino. Como jogadora, ela atuava como atacante e fez carreira principalmente em clubes do seu país natal.

Pia chegou a defender a camisa da Lazio, da Itália, em 1985. Sua carreira como atleta começou em 1978 no Falköpings KIK e continuou em 1996 no Hammarby, ambos clubes suíços.

Já como técnica, em 2003, ela dirigiu o Boston Breakers nos Estados Unidos, treinando a seleção nacional a partir de 2008. Antes de treinar a "Amarelinha", Pia também liderou a seleção sueca de 2012 a 2017.

Quantos títulos tem Pia Sundhage?

Ao todo, a treinadora soma os títulos de bi-campeonato olímpico com os Estados Unidos, além da Copa América com a seleção brasileira em 2022. Pia nunca venceu uma Copa do Mundo, porem já chegou a final com seleção em 2011, sendo derrotada para a Alemanha na ocasião.

