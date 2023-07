Por que a seleção brasileira feminina jogará sem as estrelas na camisa?

As vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina, as atletas brasileiras decidiram reivindicar a CBF a retirada das estrelas que estampam o escudo na camisa. O objetivo da ação, foi a desassociar o time com o futebol masculino com o feminino.

Durante todas as competições, a equipe jogou com o uniforme parecido com o masculino, onde possui as cinco estrelas conquistadas. De acordo com as atletas, por conta da seleção nunca ter conquistado a Copa do Mundo, não faria sentido ter estrelas conquistadas pelo futebol masculino.

Na última Copa do Mundo, disputada na França, a CBF informou que as cinco estrelas seriam mantidas para a edição. A instituição utilizava o pentacampeonato como uma forma de registro oficial de todas as seleções.

Quatro anos depois, a CBF decidiu atender as atletas e retirar as estrelas com objetivo de dar independência da seleção feminina. Outras seleções como a dos Estados Unidos e França, utilizam o mesmo critério.