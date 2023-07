Quem é Ary Borges? Conheça a jogadora que marcou três gols hoje pelo Brasil

A estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina já deu sinais de que a seleção brasileira está mais do que pronta para conquistar seu primeiro título do campeonato. As meninas venceram o Panamá por 4 a 0 no estádio Hindmarsh Stadium, na Austrália, em jogo válido pelo Grupo F. E existe um nome por trás dessa goleada: Ary Borges.

A jogadora de 23 anos, natural de São Luís (Maranhão) e moradora de São Paulo desde os 10 anos, atua originalmente como meio-campista e marcou três dos quatro gols contra o Panamá no jogo de hoje, sendo a primeira brasileira da história da seleção a marcar três tentos na estreia.

Além da seleção brasileira, Borges joga atualmente no Racing Louisville, clube norte-americano fundado em 2019.

Carreira no futebol

Apesar de embarcar no futebol estadunidense, Ary Borges teve passagens por vários dos clubes brasileiros antes de jogar pelo Racing Louisville. Ela começou a carreira no Centro Olímpico de São Paulo. Em 2017, começou a jogar pelo Sport e, em 2019, passou a compor o time do São Paulo Futebol Clube.

Em 2020, a jogadora deixou o Tricolor Paulista pelo Palmeiras e ficou por lá até conquistar a vaga no Racing Louisville, mas não antes de se tornar um destaque do futebol brasileiro feminino. Para se ter ideia, Ary Borges é bicampeã paulista e foi fundamental para a conquista do Verdão da Copa Libertadores em 2022.

Pelo Palmeiras, Ary fez 36 gols em 86 jogos. Ela também venceu o Sul-Americano Sub-20 de 2018, pelo Sport.

Ary Borges na seleção brasileira

A vinda de Ary Borges para a seleção brasileira feminina faz parte da estratégia da técnica Pia Sundhage de renovar as jogadoras. A sueca testou 90 atletas, buscando mesclar juventude com experiência. Dos 23 nomes do grupo, metade nunca estiveram em uma Copa do Mundo.

Foram escaladas as seguintes jogadoras:

Goleiras

Letícia Izidoro (Corinthians)

Luciana (Ferroviária)

Camila Rodrigues (Santos)

Laterais

Antônia (Levante)

Bruninha (Gotham FC)

Tamires (Corinthians)

Zagueiras

Kathellen (Real Madrid)

Lauren (Madrid CFF)

Mônica Hickman (Madrid CFF)

Rafaelle (Arsenal)

Meias

Adriana (Orlando Pride)

Ary Borges (Racing Louisville)

Duda Sampaio (Corinthians)

Andressa Alves (Roma)

Luana (Corinthians)

Ana Vitória (Benfica)

Atacantes

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Debinha (Kansas City Current)

Geyse (Barcelona)

Kerolin (North Carolina Courage)

Nicole (Benfica)

Gabi Nunes (Madri CFF)

Marta (Orlando Pride)

