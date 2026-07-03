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Fase de grupos copa 2026

Djokovic vence francês, iguala recorde de Federer e avança em Wimbledon

Após vencer Arthur Rinderknech, o sérvio terá pela frente Roman Safiullin, responsável por eliminar João Fonseca do torneio de Londres

(Glyn KIRK / AFP)

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Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 3 de julho de 2026 às 13h36.

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O tenista Novak Djokovic está nas oitavas de final de Wimbledon. Nesta sexta-feira, 3, o sérvio derrotou o francês Arthur Rinderknech por 3 sets a 1, após uma partida disputada.

Com a vitória, o heptacampeão do Grand Slam londrino enfrentará o russo Roman Safiullin, que mais cedo eliminou o brasileiro João Fonseca.

Sérvio iguala recorde de Federer

Com a classificação, Djokovic igualou Roger Federer em número de vitórias em Wimbledon, alcançando a marca de 105 triunfos no torneio. Entre os homens, os dois dividem o recorde, atrás apenas de Martina Navratilova, que soma 120 vitórias na competição.

O sérvio também igualou as 18 participações de Federer nas oitavas de final de Wimbledon, recorde na Era Open.

Além disso, chegou à sua 71ª classificação para as oitavas de final em torneios de Grand Slam, ampliando o próprio recorde.

Aos 39 anos e 51 dias, Djokovic ainda entrou para a lista dos poucos tenistas da Era Open a alcançar as oitavas de final de Wimbledon após completar 39 anos.

Próximo adversário

Nas oitavas de final, Djokovic enfrentará Roman Safiullin, atual número 132 do mundo.

O russo avançou após eliminar João Fonseca em sets diretos e busca repetir a boa campanha em Wimbledon, torneio no qual já alcançou as quartas de final anteriormente.

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