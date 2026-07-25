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Fase de grupos copa 2026

Vasco x Mirassol: que horas e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Equipes se enfrentam neste sábado, 25, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Puma Rodríguez, do Vasco: time enfrenta o Mirassol neste sábado, 25 (Matheus Lima/Vasco)

Puma Rodríguez, do Vasco: time enfrenta o Mirassol neste sábado, 25 (Matheus Lima/Vasco)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 25 de julho de 2026 às 07h12.

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Vasco e Mirassol se enfrentam neste sábado, 25, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro.

O Vasco ocupa a 17ª colocação, com 20 pontos, e busca sua primeira vitória sob o comando de Pedro Emanuel.

O Mirassol aparece na 18ª posição, com 19 pontos e uma partida a menos, e tenta ultrapassar o adversário na classificação.

Que horas é o jogo Vasco x Mirassol?

A partida entre Vasco e Mirassol começa às 20h30 (horário de Brasília) deste sábado, 25.

Onde assistir ao jogo ao vivo?

O confronto terá transmissão ao vivo pela Record, pela CazéTV e pelo Premiere.

Como chegam os times?

O Vasco abre a zona de rebaixamento e acumula quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. A equipe está a um ponto do Grêmio, primeiro clube fora do grupo dos quatro últimos colocados.

Na última quarta-feira, o Vasco empatou com o Independiente Medellín por 2 a 2, pela Copa Sul-Americana.

O Mirassol ocupa a 18ª colocação, com 19 pontos, e tem uma partida a menos. A equipe venceu o Grêmio por 2 a 1 na retomada do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo.

No primeiro turno, o Mirassol derrotou o Vasco por 2 a 1, de virada.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes, Andrés Gómez e Adson; Nuno Moreira e Brenner (Spinelli).

Mirassol: Walter; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, João Victor e Reinaldo; Aldo Filho, Denílson e Japa; Bruno Santos, Alesson e Edson Carioca.

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